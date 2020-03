Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in scala per il secondo giorno consecutivo il numero di nuovi contagi deceduti da coronavirus in Italia altri 3780 ai casi di positività e 601 i morti oggi Saranno distribuite 3 milioni e mezzo di farina non c’è con te in una casa di riposo del palermitano 69 contagi e un morto in consiglio dei ministri previsto oggi l’esame di sanzioni più altre per chi Viola le norme anti contagio l’aifa avvia la stazione dell’antivirale Avigliano usati in Giappone malumori e polemiche dopo le scelte sullo stop alle produzioni oggi confronto governo-sindacati con te intanto assicura collaborazione con le opzioni per il 10 aprile tutti adottino linee rigorose contro il Verona virus Perché poi potremmo Essere esposti a un contagio di ritorno una risposta Europea coordinata è l’unica possibilità così con te in italianoutilizzare il mescolatore quadro regolatorio aggiunge il premier l’ecofin approva sospensione del patto di stabilità oggi l’eurogruppo Johnson rompe gli indugi e chiude il Regno Unito all’italiana Boom conteggiati vittime in Spagna la Germania oppure l’8 italiane la cura non può essere peggio della malattia travolge riaprire gli Stati Uniti e in 15 giorni potrebbe decidere un allentamento delle regole di controllo del contagio i casi di coronavirus negli States sono balzati a 42200 con 520 morti la Fede non c’è Intanto una quantità divising limitato ma non basta Wall Street chiude a meno 3 12% il presidente americano elogia Comunque le scelte della Banca Centrale Americana Power in forte rialzo stamani mercati finanziari dell’Asia metà seduta Tokyo serviva del 4% guadagno di oltre 6 punti percentuali anche per te un balzo in apertura per un Kong a Peuterey 4% bene anche Shanghai e scienze né si registrano 78 nuovi contagi di coronavirusil resto quasi tutti importati 76 contagio ulteriori invece in Corea del sud è morta ieri 89 anni a Segovia in Spagna l’attrice Lucia Bosè amata da Visconti Antonioni era positivo al coronavirus l’annuncio è stato dato su Twitter dal figlio il cantante Miguel Bosè morto invece a Roma a 90 anni dopo una lunga malattia lo scrittore Alberto arbasino racconta l’Italia olimpiadi di Tokyo sempre più verso il rinvio con comitati olimpici Federazioni Internazionali che stringono per rimandare i giochi direttamente al 2021 anche gli Stati Uniti si dicono favorevoli allo slittamento dopo che due terzi degli Atleti americani si sono espressi in tal senso ieri già lo avevano fatto Canada e Australia E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa