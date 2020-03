Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per il secondo giorno consecutivo il numero di nuovi contagi e deceduti da coronavirus in Italia altri 3780 i casi di positività 601 i morti Ma l’Istituto superiore di sanità invita alla prudenza e quello che gli esperti un eventuale esclusione dell’ infezione al sole questa ora la scommessa da vincere oggi Saranno distribuite 3 milioni e mezzo di mascherine annuncia con te intanto si pensa una stretta delle sanzioni per chi non rispetta il divieto di spostarsi e per monitorare gli spostamenti molti comuni pensano l’Impiego di droni in un momento speciale come il presente la protezione civile ha bisogno di rapidità non siamo dei burocrati la riflessione del capo della protezione civile Angelo Borrelli intervistato da Repubblica A fronte dei 63 mila malati complessivamente Censiti in Italia numero uno del dipartimento spiega che rapporto di un malato certificato di 10Chi è credibile e insiste sullo urgenza di trovare apparecchiature per la terapia intensiva e mascherine deve partire la produzione Nazionale prima possibile dice scontro tra le parti sociali dopo il provvedimento sulla sospensione delle attività produttive non essenziali pressing dei sindacati sul governo bicono che le maglie dello stop Sono ancora troppo larghe e chiedono di ridurre le attività perché prima viene la salute dei lavoratori opere non ce l’hanno a striscio prima Confindustria vespe siamo entrati in un’economia di guerra perderemo 100 miliardi al mese oggi il governo ha convocato una videoconferenza con i sindacati ci saranno risorse con il nuovo decreto in arrivo ad aprile per dare sostegno a imprese e famiglie in difficoltà il governo intende collaborare con L’opposizione nello scrivere le misure lo assicurano il premier Conte ministro dell’economia Gualtieri in un contratto di 3 ore a Palazzo Chigi a fine riunione nelle dichiarazioni di Matteo Salvini Giorgia Meloni Antonio tajani sia pur con venature critiche si leggono prove di dialogo Quanto al mese con te Gualtieri ribadiscono che l’Italia chiede che le risorse delsiamo state anche attraverso gli eurobond ma senza le condizioni attualmente previsti i casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 380 mila il numero dei morti è salito oltre 13.500 L’ultimo bollettino della John Hopkins University le persone guarite sono 101 806 contagi sono 351598 i decessi 16559 università americana intanto la provincia cinese dello hubei rimuove limite gli spostamenti in posti dove si fanno degli sforzi per il contagio via libera per tutti i residenti possessori del Codice verde quindi senza rischi di contagio anche capoluogo bwana focolaio della pandemia vedrà le restrizioni cadere ma solo a partire dal 8 aprile la cura non può essere peggio della malattia Trump vuole già riaprire gli Stati Uniti in 15 giorni potrà decidere un allentamento delle regole di controllo del contagio i casi di coronavirus negli States sono balzati a 42200 con 520 morti la faida non c’è Intanto un quantitativilimitato ma non basta Wall Street chiude a meno 3 12% il presidente americano elogia Comunque le scelte della Banca Centrale Americana Power e torniamo a parlare di scuola mobilità si parte in ritardo ma i problemi sono i vincoli in legittimi non c’è accordo sul ordinanza che regolerà i trasferimenti del prossimo anno scolastico di tantissimi docenti e ATA di ruolo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF del ministro sulla garanzia e la volontà di garantire il trasferimento ricongiungimento dei docenti che avevano famiglie del personale ATA si scontra col fatto che le ultime due leggi approvate dal Parlamento hanno allungato di blocco della mobilità 5 anni continuano a mantenere un blocco sulla mobilità su posto di sostegno a 5 anni nonostante la magistratura si è detta contraria eccoQuindi da una parte sì da inserire ma tutto il personale docente ATA attraverso una consulenza distanza tra i vari canali Skype piuttosto che altri strumenti WhatsApp altri per poter comunque aiutare i colleghi che non potranno andare nelle sindacali per presentare domanda di mobilità e però siamo pronti anche a ricorrere contro quello che ci appare incostituzionale c’è questo blocco e se vado per alcuni e non per altri tratto non giustificato da esigenze ragionevoli quindi veramente irragionevole E comunque addirittura In molti casi con una magistratura che ha fatto una giurisprudenza che totalmente contraria alle decisioni presenti nel contratti ancora ritirata Siamo pronti in questo momento aprire alla consulenza anche telematica

