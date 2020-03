Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ed a Roberta per l’eccidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro paese i valori del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo segnato da una grave emergenza sanitaria rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti così Sergio Mattarella in una nota per il 70esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine dopo in quale l’Italia unitari nacque la stessa unità che c’è la richiesta oggi il momento difficile per l’intera comunità alto il Presidente della Repubblica la borsa di Milano vola a + 5% da poi rimbalza in apertura con più 3% bene NFC a e Team anche le principali piazze europee corrono in avvio con un Francoforte che apre a + 5,7la borsa di Tokyo accelera la fase di recupero dai minimi in quasi 4 anni grazie alla progressività della svalutazione dello Yen e il ritrovato ottimismo degli sui piani di stimolo della Banca del Giappone è di 230 casi confermati e 17 decessi l’ultimo bilancio del coronavirus in Algeria Lo ha reso noto il Ministero della Sanità di Algeri in un comunicato della commissione speciale per monitorare il diffondersi della malattia precisando che la regione più truccata e quella di Elisa e che il 90% dei casi sono stati importati dall’Europa il numero dei casi positivi al coronavirus in Israele è salito oggi a 1656 oltre 400 in più rispetto alla cifra divulgata ieri alla stessa ora reso noto il Ministero della Sanità secondo cui 39 malati versano in gravi condizioni mentre 49 sono guariti e sono stati dimessi finora in Israele si è avuto un decesso accertato perhai rotto ieri aggiungere il Ministero sono stati Condotti 3743 testa oggi in quarantena si trovano oltre 70mila persone in Kosovo nelle ultime ore sono stati accertati altri 26 casi di coronavirus sta portando il totale 61 ne ha dato notizia l’autorità sanitaria come riferito dai media il coso finora si è registrata una vittima legata al covid-19 un uomo di 82 anni i casi confermati di coronavirus in Spagna hanno superato quasi 35 mila mentre i decessi sono oltre 2200 e quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dal quotidiano El Pais in particolare i contadini paese Sono ora 35068 i decessi 2229 le persone guarite sono 3355 non è ancora un trend è troppo presto per dire che la turba si è arrestata Ma per il secondo giorno consecutivo i numeri fotografano un’Italia in cui calano sia all’incremento deiche quello delle vittime di coronavirus e per la prima volta dall’inizio dell’emergenza in Lombardia ricoverati in ospedali sono in diminuzione dati positivi che rischiano però di essere vanificati se al sud il contatto non è ancora esploso continueranno ad esserci troppe persone in strada di celebre sassofonista camerunense leggenda del Jazz Manu dibango è morto a causa coronavirus all’età di 86 anni lo ha reso noto il direttore delle edizioni musicali dell’artista l’autore di uno dei più grandi successi della musica a livello globale Soul makossa del 1972 è la prima celebrità mondiale a morire a causa del virus dibango Ha detto il suo direttore è morto a mattina presto in un ospedale di Parigi è che tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento

