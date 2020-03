Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta ascarelli Piazza Affari schizza in rialzo del 5,6 % 16426 punti molti titoli fanno fatica a fare prezzo ma dopo un primo momento di assestamento volano tutti verso l’alto Atlante guadagna oltre il 11% extra 11,3% Netflix il 14,83% tra quelli che pesano di più sul listino sale del 4,17% f.cia del 4,04% e Dimme del 7,9% le borse europei seguono l’intonazione delle piazze asiatiche e rimbalzano Londra guadagna il 275 x 7 IP dell’eurozona quest’anno registrerà un calo del 2,7% complessivo con un crollo5,7 nel primo trimestre del 7,4 nel secondo trimestre a causa del coronavirus e quanto stima Modest in un rapporto dal titolo covid-19 Global Economy Tsunami l’Istat registra una sostanziale stabilizzazione dei prezzi del mercato immobiliare residenziale nel 2019 i prezzi delle abitazioni chiudono l’anno con una diminuzione di appena un decimo di punto rispetto al 2018 e con un trascinamento 2020 di poco positivo + 0,1% i prezzi delle abitazioni esistenti che pesano per oltre il 80% sul totale calo dello 0,4% nel 2019 quelli delle Case Nuove aumentano del 1,1% sono due fascicoli aperti dalla Procura di Sassari che Indaga per omicidio colposo epidemia colposa seguito della diffusione dei covid-19 e delle morti nell’ ospedale di Sassari come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna i vertici dell’Azienda OspedalieraAssitalia di Sassari hanno deciso di affidare all’avvocato Nicola Satta la propria tutela legale al momento nessuno È scritto sul registro degli indagati Ma si tratta di una scelta preventiva per essere su in un momento così complicato ipotizzando che gli inquirenti portano prima o poi chiedere conto di cosa non abbia funzionato nella gestione dei protocolli affrontati per tenere il più possibile il virus dei reparti le indagini sono partite dopo i numerosi casi di positività registrati in ospedale e dopo che reparto di cardiologia si è trasformato nel epicentro della diffusione nell’isola Egidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro paese i valori del rispetto della vita e della solidarietà che sorreggono in questo periodo segnato da una grave emergenza sanitaria rafforzano il dolore di rendere omaggio a quei morti innocenti così Sergio Mattarella in una nota per il 66esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatinebloccato il sequestrato ad Ancona un carico di strumenti e dispositivi per la ventilazione meccanica dei pazienti con patologie respiratorie su un autoarticolato in coda Per imbarcarsi su un volo diretto in Grecia dopo aver superato i controlli di sicurezza per le feste importo l’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza di Ancona in collaborazione con l’agenzia delle Dogane e Monopoli nell’ambito di uno specifico piano di controlli finalizzati al rispetto dell’ordinanza della protezione civile che vieta alle imprese di cedere all’estero determinati dispositivi medici nell’ambito dell’emergenza coronavirus una storia di perdita e di riscatto ispirata Dai fatti e personaggi reali Perché in fondo siamo tutti i pazienti prima o poi chi sono davvero qual è il mio posto Abbiamo voluto raccontare con questa serie un’eccellenza italiana l’eccellenza della sanità e mai come in questi giorni abbiamo la dimostrazione che siamo fortunati a vivere in Italia dove tante persone dedicano la loro vita a prendersi cura deglialtri a costo anche di mettere a rischio la propria salute e abbiamo visto vita l’attore Torinese Luca Argentero e protagonista di doc nelle tue mani la nuova fiction di Raiuno in onda da giovedì 26 marzo una produzione Lux vide in collaborazione con Rai Fiction ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa