Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli emergenza coronavirus Guido bertolaso positivo al covid 19 Sono positivo quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui va incontro ma non potevano rispondere alla chiamata per il mio paese o qualche linea di febbre nessun altro sintomo al momento sia io che i miei collaboratori più stretti siamo isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena e continuerò a seguire i lavori dall’ospedale fiera e coordinerò i lavori nelle Marche vincerò anche questa battaglia così in un post su Facebook le borse continuano a metà giornata nel rimbalzo in scia alle Mosse economiche della Fede per contenere gli effetti negativi della pandemia del coronavirus eurostoxx50 guadagna quasiil 6% con tutti i listini del vecchio continente che allungano il patto sebbene da modi Se ti è arrivata una nuova stima in negativo sul PIL dell’eurozona il Land tedesco del Nord reno-westfalia prenderà nei prossimi giorni 10 pazienti italiani affetti da coronavirus dal nord Italia lo riferisce di Pietro una goccia ma vogliamo dare questo segnale non siete soli ha detto il ministro presidente della ASD Armin live chat ea margine di una seduta speciale del parlamento regionale Intanto i primi otto pazienti dalla Lombardia sono i torta di trasferimento a Lipsia in Sassonia una portavoce dell’organizzazione Mondiale della sanità afferma che lo 85 % dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa è negli Stati Uniti lo riferisce Sky News la portavoce della NS afferma inoltre che si sta assistendo a una grande accelerazione il numero di casi negli Stati Unitiche può diventare il prossimo epicentro dell’epidemia sulla situazione del coronavirus abbiamo sentito il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole che offre un commento anche su una particolare ricorrenza di oggi 20 marzo del 1944 presso le Fosse Ardeatine in Roma la morte di centinaia di persone innocenti si riporta in un periodo buio della nostra storia quello dell’occupazione tedesca dopo l’8 settembre 1943 anche oggi siamo occupati da uno straniero un virus con parte in poche settimane che non si muove con i pancer ma con la complicità di un assurdo line avvedutezza e che per curiosità idonea nella storia sembra essere giunto dalle nostre parti anche per viaquella Innanzitutto bisogno rispetta le regole continuate a muoversi fuori degli ultimi decenni è ancora con te ma forse anche quella di chi non ha previsto tutto questo continuando improvvisamente a turbare il negozio ecosistema globale Mistura di quali contromisure di prevenzione oggi come nel 1944 a morire Oggi come allora a causa di civiltà e di regole di vario genere hanno incremento di olate tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

