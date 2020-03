Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno fronte 63.000 ammalati Censiti in Italia di coronavirus in rapporto di un malato certificato ogni 10 non Censiti è credibile l’allarme del capo della protezione civile Angelo Borrelli intervistato da Repubblica secondo quale adesso la protezione civile ha bisogno di rapidità ed è urgente trovare apparecchiature per la terapia intensiva e le mascherine Dobbiamo resistere altri 15 giorni per vincere la battaglia ferma intanto l’assessore Lombardo al Welfare che ti ha detto di isolarsi anche alle persone che hanno sintomi lievi intanto Guido bertolaso chiamato pochi giorni fa dalla regione Lombardia come consulente per l’emergenza fa sapere di essere positivo al covid-19 quando ho accettato questo incarico le tue parole sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio paese ho qualche linea di febbre nessun altro sintomo al momentoi miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena continuerò a seguire i lavori dell’ospedale fiere coordinerà i lavori nelle Marche vincerò anche questa battaglia scrive su Facebook Intanto una portavoce dell’organizzazione Mondiale della sanità afferma che lo 85 % dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa è negli Stati riferisce Sky News la portavoce della NS afferma inoltre che si sta assistendo ad una grande accelerazione del numero di casi in America che può diventare il prossimo epicentro dell’epidemia è tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

