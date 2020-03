Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno bisogna tenersi con rigore alle prescrizioni dell’autorità per impedire che il contagio si diffonde al sud imploriamo di rispettare le restrizioni a tutti gli italiani se questo l’appello del domenica Arcuri che sollecita una rivoluzione del Sistema Sanitario per garantire più macchine più posti letto più personale i posti di terapia intensiva sono aumentati del 60% quelli in pneumologia infettivologia ubicati nelle prossime 72 ore 300 medici negli ospedali più in difficoltà e trasferiti su base volontaria 500 infermieri fra tre giorni al via da un consorzio italiano la produzione di mascherine Guido bertolaso afferma sono positivo Vincerò la battaglia di bloccate sequestrato ad ancora un carico di strumenti e dispositivi per la ventilazione meccanica dei pazienti con patologie respiratorie su un’auto articoloin coda Per imbarcarsi su un traghetto per la Grecia su operazione della Guardia di Finanza con le dogane nell’ambito di un piano di controlli del rispetto dell’ordinanza della protezione civile che vieta alle imprese di chiedere a Lezzeno determinati dispositivi medici nell’ambito dell’emergenza coronavirus sequestrati 1840 circuiti respiratori tubo pallone valvole maschera respiratoria da utilizzare per i pazienti in condizioni critiche denunciate da presentante legale della società italiana intanto videoconferenza tra i ministri dello sviluppo economico e dell’economia ha fatto anelli e Gualtieri con i segretari generali della CGIL CISL e UIL Landini Furlan Barbagallo i sindacati oggi hanno chiesto di sospendere tutte le attività lavorative non essenziali ed indispensabile per questo voglio vedere l’elenco dei l’ultimo decreto con le restrizioni anti coronavirus per contenere l’emergenza e tutelare la salute e la sicurezza delle persone ieri dichiarazione di sciopero in mancanza di un intervento di questo tipo Confindustria parla di economia di guerra e del rischio di perdere 100 miliardi al mese e fa appello a far prevalere Il buon senso l’ultima notizia in chiusura porteChiama l’unità dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel rendere omaggio ai Martiri delle Fosse Ardeatine del cui eccidio ricorre oggi il 70esimo anniversario il capo dello Stato sollecita in questo periodo segnato da emergenza sanitaria la stessa unità che contenuti La rinascita morale civile economica e sociale della nazione nel secondo dopoguerra con una spinta verso i valori nel rispetto della vita e della solidarietà e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

