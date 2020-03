Ultime Notizie Roma del 24-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno spazio all’informazione i dati sulla diffusione del corona di Russia di oggi martedì 24 Marzo diffusi dal capo della protezione civile Angelo Borrelli registrano per il terzo giorno consecutivo un lieve rallentamento della crescita nel numero di contagio niente il numero di vittime e cresce leggermente Rispetto a ieri le persone solamente positive da coronavirus in Italia sono 54030 ovvero 3612 persone in più lunedì ieri quando si è registrato un incremento di 3780 positivi Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che introduce multe da 400 a €3000 per chi Agira le misure per la diffusione del covid-19 non è prevista la confisca di auto moto e veicoli è durata oltre due ore la riunione del Consiglio dei Ministri per il premier Conte Tutti devono fare la loro parte si rispettaregole si esce prima dell’emergenza il decreto prevede anche che alla scadenza dei divieti di circolazione e chiusura di scuole bar ristoranti parchi e di tutte le altre attività che hanno subito uno stop ipotizziamo il 3 aprile sarà possibile adottare nuove iscrizioni su specifiche parti del territorio nazionale purché abbiano una durata non superiore a 30 giorni reiterabili e modificati anche più volte al 31 luglio e purtroppo le olimpiadi di Tokyo sono rinviate al 2021 la pandemia da coronavirus ha messo alle corde anche il governo del Giappone dopo la torta delle scholae tra il primo ministro è il presidente del Comitato Olimpico internazionale è arrivato l’annuncio del governo seguito dalla benedizione del zio I giochi non si terranno in estate ma nel 2021 fra un anno l’edizione si chiamerà comunque Tokyo 2020 te non perdere almeno l’investimento sul merchandising e il maschio è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

