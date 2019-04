Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 24 aprile Buongiorno da Francesco vita si è chiuso dopo 4 ore uno dei consigli dei ministri più tesi del governo giallo verde Salvini ottiene lo straccio di gran parte del salva Roma ma il MoVimento 5 Stelle annuncia battaglia in sede di conversione del decreto in Parlamento ad alzare la tensione la rinnovata richiesta di dimissioni da parte dei pentastellati del sottosegretario leghista Siri passa apparentemente senza problemi la norma sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche il tetto del indennizzo diretto tra la soddisfazione del MoVimento 5 Stelle aumenta da 100200 mila è leader nordcoreano Kim jong-un è partito col suo treno speciale per la Russia in vista del primo San Vito il presidente Vladimir Putin in faccia a faccia di domani a Vladivostok sarà il primo evento internazionale di Kim di alto livello del vertice via noi di fine febbraio con Donald Trump fallita per il mancato compromesso tra allenamentomenù per una donna di 50 anni Lucia di Benedetta è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Sicilia Sesto San Giovanni nel Milanese sul corpo riscontrate ferite da coltellate la nonna e il soggiorno dal marito di 55 anni che al momento sembra si entra nella vicenda successa il figlio ventunenne della coppia ondata di maltempo dovrebbe allentare la sua morta già a partire da oggi le piogge le burrasche gli ho fatto perdere la vita un turista francese di 62 anni caduto a Pasquetta nelle acque in tempesta nel sud della Sardegna preoccupa poi il destino di una donna di 80 anni che risulta ancora dispersa della Pisana supremo tribunale di giustizia brasiliana confermato la condanna dell’ex presidente Luis Da Silva per corruzione riciclaggio già sancita in primo e secondo grado ma ha ridotto la pena che l’estate da 12 anni un mese 8 anni 10 mesi di carcere forte il Barcellona è un passo dal suo 26esimo titolo della Liga grazie alla vittoria di ieri sera per 20 sul campo della l’avesse il grande in testa12 punti di vantaggio sul Atletico Madrid hanno bisogno di soli 3 punti per essere campioni di spagna per il 2019 Ma la vittoria matematica potrebbe già arrivare oggi in caso di sconfitta dell’ Atletico contro il male ultime notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa