Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio 4 ore di consiglio dei ministri infuocato al termine dopo mezzanotte arriva l’annuncio salva Roma che salta a metà tracciati i Commi 2 3 4 5 e 6 e approvati Commi 1 e 7 la lega soddisfatta i debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani Ma restano in carica il sindaco afferma il vicepremier Matteo Salvini io ho pagato il MoVimento 5 Stelle che sottolinea che sul resto della norma decideranno le camere è un punto di partenza siamo sicuri che per l’evento sarà migliorare ancora di più un provvedimento che è a costo zero per risparmiare i soldi non solo i romani ma tutti gli italiani spiegano fonti pentastellate la norma più controversa del decreto crescita spaccato la maggioranza nel corso di una riunione descritta come Molto tesa è caratterizzata da lievitazione del premier Giuseppe Conte che avrebbe criticato l’iniziativa di Salvini di annunciare i cronisti lo stralcio della norma salva Roma prima che la norma fosse disposta a Palazzo Chigi lo sodopo una giornata carica di tensione tra lega e Movimento 5 Stelle caratterizzata da tacchi incrociati anche sul caso Siri Cambiamo argomento cronaca sarebbe morta a causa di una profonda coltello alla gola il corpo di Lucia Benedetto ormai senza vita è stato trovato in casa Sesto San Giovanni nel Milanese dal marito L’uomo in italiano di 54 anni ha subito chiamato i soccorsi 118 arrivato poco dopo le 18:30 non ha potuto che constatare il decesso sul posto anche la squadra allievi dei Carabinieri e il magistrato di Monza che coordina le indagini dell’appartamento di via Sicilia è stato trovato un coltello in bagno che il maltempo stata travolta in auto dal torrente in piena Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa Dove si trovava in vacanza nonostante le ricerche dell’ottantenne Maria Grazia Milani non c’è traccia La signora in macchina col marito Fabrizio salvato che è subito riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi le ricerche coordinate dei vigili del fuoco di Volterra con il supporto della squadra speleo alpinistico fluviale e interrotte per il buio sonoquesta mattina ed ora andiamo in Calabria ci ha raggiunti studio Antonello Troya e la Calabria la regione che registra il numero più alto di comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale secondo dati vidimati nell’ottobre scorso La Corte dei Conti nella regione in base a dati di un anno fa si registra 41 di 754 gli equilibri Per un totale di 95 municipi tra i comuni che iniziano il fallimento per i conti disastrati e Vibo Valentia ci sono poi comuni che sono nel capitolo allarmante Il dissesto che prevede una via d’uscita di 5 anni e tra questi a fine settembre del 18 figurava Gioia Tauro Reggio Calabria Cosenza sono invece tra i poco meno di 200 anni che hanno avviato le procedure di dissesto secondo le norme introdotte nel 2012 tra governo Monti a 48 ore di distanza dalla strage arriva la rivendicazione dell’isis che reclama la responsabilità degli attentatigiorno di Pasqua hanno colpito lo Sri Lanka non solo gli artisti hanno anche fatto circolare la foto del capo dei kamikaze della strage di Pasqua in un comunicato diffuso attraverso l’agenzia A me hanno descritto Dov’è stato dislocato ogni attentatore passare delle ore intanto continuo a salire il bilancio delle vittime sono almeno 321 le persone che hanno perso la vita a causa delle 8:00 esplosioni che hanno colpito chiesi hotel tra le città di Colombo Negombo ematica lo ha sono bianchi 45 bambini denuncia Unicef il primo ministro dello Sri Lanka lankaran il weekend avvertito che sono possibili nuovi attacchi perché gli inquirenti risulta che ci sia altro esplosivo e altri terroristi ancora in giro per il paese i premi raccolta Renato poi che ci potrebbero essere alcuni legami tra gli attentatori è l’isis il governo Inoltre afferma che gli attacchi potrebbero essere una risposta fondamentalismo islamico gli attacchi di George avvenuto in Nuova Zelanda nello scorso mese di marzo E questa era l’ultima notizia appuntamento a più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa