Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è chiuso dopo troveremo del Consiglio dei Ministri più tesi del governo giallo verde Salvini ottiene lo stralcio di gran parte del salva Roma ma il MoVimento 5 Stelle annuncia battaglia in sede di conversione del decreto in Parlamento ad alzare l’attenzione alla rinnovata richiesta di dimissioni da parte dei pentastellati del sottosegretario leghista Siri passa apparentemente senza problemi la norma sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche e il tetto dell’indennizzo diretto tra la soddisfazione del MoVimento 5 Stelle 100200 miglia in coreano Kim jong-un è arrivato nella città Russa di confine di casa diretto verso la di vostok dove domani incontrerà il presidente gradini il treno speciale brindato giallo verde del Supremo leader ha attraversato il ponte sul fiume tumen intorno alle 10:40 locali a chi è stata dedicata una cerimonia di benvenuto con la consegna simbolica di pane e sale un bouquet di fioridi 50 anni Lucia Di Benedetto è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Sicilia Sesto San Giovanni nel Milanese sul corpo riscontrate ferite da coltellate la donna è stata trovata in soggiorno dal marito di 55 anni che al momento si entra nella vicenda si cerca il figlio ventunenne bella coppia il bilancio delle vittime degli attacchi di Pasqua nello Sri Lanka sale a 359 morti a renderlo noto è la pulizia Aggiungendo che altre 18 sono stati arrestati nella notte facendo salire così a 58 le persone detenute perché collegate con gli attentati Cambiamo argomento un treno regionale ha travolto un’auto finite accidentalmente sui binari ieri sera un passaggio a livello della linea Terontola Foligno nella zona di Montebello nel Perugino nessuno è rimasto ferito sul posto i vigili del fuoco per rimuovere in mezzo in base a una prima ricostruzione l’auto sbandata finendo sui binari la persona Border riuscita a scendere prima del treno Porta in chiusura Milan Lazio scenderanno in campo stasera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia si parte dallo 0 0 dell’Olimpico del 26 febbraio scorso due settimane fa ci sono state tantissime polemiche dobbiamoè uno sport per il calcio italiano dobbiamo farci trovare pronti ma con educazione e rispetto le parole del tecnico Rossonero lui non caduto ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa