Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione alla Francesco Vitale in studio si è chiuso dopo Torino del Consiglio dei Ministri più tesi del governo giallo verde Salvini ottiene lo stralcio di gran parte del salva Roma ma il MoVimento 5 Stelle annuncia battaglia in sede di conversione del decreto in Parlamento ad alzare la tensione la rinnovata richiesta di dimissioni da parte dell’Unità stellati del sottosegretario leghista Siri pasta apparentemente senza problemi la norma sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche e il tetto dell’indennizzo diretto tra la soddisfazione del MoVimento 5 Stelle aumenta da 100.000 a 200000 Cambiamo argomento di attacchi nello Sri Lanka sono stati compiuti rappresaglia per la strage nelle moschee di Chris church in Nuova Zelanda del 15 marzo scorso in cui morirono 50 e quanto emerge da una prima indagine gli attentati di domenica secondo quanto ha riferito ieri in Parlamento il vice ministro della difesa del paese che amiamo ancora argomento torniain Italia avrebbe uno sfondo religioso secondo quanto conferma la polizia la vita è venuta sabato tra due clochard alla stazione Termini di Roma è sfociato in una coltellata mensa secondo quanto riferisce la vittima gli inquirenti la funzione sarebbe degenerata quando un cittadino marocchino 37 anni avrebbe notato un crocifisso appeso al suo Collo Prima di accoltellato alla gola Quando ha visto il crocifisso al collo del Giacomo avrebbe insultato risulta dispersa Maria Grazia Milani la donna di 80 anni che nel primo pomeriggio di martedì assieme al marito è stata travolta in auto dal torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa Dove si trovava in vacanza le ricerche di Natale vigili del fuoco di Volterra con il supporto della squadra Stella Alpina istico fluviale Tasso sono state interrotte per il buio e sono poi riprese Questa mattina abbiamo ancora argomento scuola è stato siglato nella notte a Palazzo Chigi d’accordo per i sindacati del mondo della scuola e Governo presente il ministro dell’istruzione Bussetti e il premier Conte l’accordo prevede Tra l’altro più risorse per il rinnovo contrattuale soluzioni per il precariato i sindacati in seguitohanno sospeso lo sciopero che è stato programmato per il prossimo 17 maggio ed è tutto buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa