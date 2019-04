Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Dopo circa 4 ore termina uno dei consigli dei ministri più tesi della storia giallo verde alla riunione alla fine vede il vice premier Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima del CDM alle telecamere calcio di gran parte della norma calda Roma dal decreto crescita in particolare dei comuni 2 3 4 5 6 ma le storie della riunione non finiscono qui il 5 Stelle perde in CDM annuncia battaglia in sede di conversione in legge del decreto avverte leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri è stato siglato nella notte a Palazzo Chigi l’accordo tra i sindacati mondo della scuola il governo presente il ministro dell’istruzione Bussetti e il premier Giuseppe Conte l’accordo prevede Tra l’altro più risorse per il rinnovo contrattuale e soluzioni per il precariatoeseguito L’intesa hanno sospeso lo sciopero che è stato proclamato per il prossimo 17 maggio il bilancio delle vittime degli attacchi di Pasqua in Sri Lanka sale a 359 morti a vendere auto della Polizia a 200 più altri 18 sospetti sono stati arrestati nella notte facendo salire così il 58 le persone detenute perché collegate con gli attentati una donna di 50 anni ha Lucia Di Benedetto è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Sicilia Sesto San Giovanni nel Milanese sul corpo riscontrate perdite da coltellate la donna è stata trovata in soggiorno dal marito di 55 anni che al momento sembra sia estraneo alla vicenda si cerca il figlio ventunenne della coppia leader nordcoreano Kim jong-un è partito oggi col suo treno speciale per la Russia in vista del primo incontro col presidente Vladimir Putin e lo riporta l’agenzia secondo cui il supremo leader è accompagnato da collaboratori stretti tra cui il ministro degli Esteri e ilministro il faccia a faccia di domani sarà il primo evento internazionale di Kim di alto livello dal vertice di Hanoi di fine febbraio con Donald Trump salito per il compromesso tra allentamento delle sanzioni ed è nuclearizzazione un’auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina Pisa dove moglie ma stavano percorrendo una strada in prossimità di un ponte quando la vettura è stata inghiottita dall’acqua le operazioni di soccorso Sono in corso il posto Vi sono anche 118 e forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco e calore tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa