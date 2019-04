Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione e da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo è stato siglato nella notte a Palazzo Chigi l’accordo tra i sindacati del mondo della scuola il governo presenta il ministro dell’istruzione Bussetti il premier Giuseppe Conte accordo prevede Tra l’altro più risorse per il rinnovo contrattuale soluzioni per il precariato i sindacati in seguito alle intese hanno sospeso lo so però che è stato proclamato per il prossimo 17 maggio fino a formalmente arrestato l’ex capo dell’interpol longway sospettato di aver ricevuto tangenti è stato annunciato la messa in stato d’accusa di mengs dal 2015 alla Presidenza del Coordinamento globale di polizia costretto alle dimissioni ottobre dopo il resto scattato al suo arrivo per 30 anni ha visitato pazienti a domiciliotanto siccome medico immunologo dell’Ospedale Mauriziano di Torino o della fondazione Mondino di Pavia invece non è neppure medico tanto che non risulta iscritto all’ordine il suo titolo di studio e il diploma di liceo classico l’uomo 63 anni disoccupato residente a Mortara è stato smascherato e denunciato dai carabinieri di Robbio che hanno iniziato a indagare dopo aver raccolto la denuncia di una donna di Sant’Angelo Lomellina dovrà rispondere di usurpazione di funzioni pubbliche esercizio abusivo di professione sostituzione di persona dopo circa 4 ore termina uno dei consigli dei ministri più tesi della storia giallo verde la riunione alla fine vede il vice premier Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima del CDM alle telecamere lo stralcio di gran parte della norma Roma dal decreto crescita in particolare dei Commi 2 3 4 5 e 6 ma le scorie della riunione non finiscono qui il 5 Stelle perde il CDM ma annuncia unain sede di conversione di legge del decreto è aperto il leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri le ATP Finals si disputeranno a Torino dal 2021 al 2025 l’Associazione dei tennisti professionisti ho appena ufficializzato il più importante torneo professionistico di tennis dopo le 4 prove dello Slam si disputerà nel capoluogo piemontese Chi ha battuto la concorrenza di Londra Tokyo Singapore e Manchester è tutto per ora Grazie dell’attenzione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa