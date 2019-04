Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli che agli amici 5 Stelle così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto alla domanda se il governo andrà avanti alla luce delle continue lite con i 5 Stelle mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni aggiunto anche oggi ho letto tra le 5:00 e le 10:00 dichiarazioni contro di me i ministri deputati della Lega hanno avuto indicazioni di non replicare per quello che mi riguarda lavorerò per l’Italia nei prossimi anni e spero che anche gli altri vogliono lavorare il problema di Roma non è in se il debito storico Ma la riforma istituzionale che purtroppo il sindaco Raggi non è stato in grado di proporre direttamente al governo noi come lega quello che hai di Salvini stiamo lavorando ad una proposta autonoma lo Annuncia il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi parlando del Salvarolasempre sul salva-roma Salvini aveva un’occasione per fare qualcosa di buono per gli italiani con il salva-italia avrebbe cancellato due miliardi e mezzo di debiti a carico di tutti gli italiani sono certa che il parlamento riuscire a intervenire a correggere tutto questo lo ha detto la sindaca di Roma Virginia raggi a margine della cerimonia di consegna delle Medaglie al Valor militare con Salite per la Guerra di Liberazione incidente mortale sul lavoro nel porto di Livorno dove ha perso la vita un operaio 51enne a bordo di una nave della compagnia Moby attaccata alla Calata Carrara incidente accaduto intorno 10:30 secondo una prima ricostruzione della polizia di frontiera intervenuta sul posto l’uomo dipendenze Mori originario di Torre del Greco Napoli stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando si è mossa parte della struttura di un ponte elevatore che lo ha colpito alla testa ed è in aumento il prezzo della benzina dopo l’inasprimento delle sanzioni statunitensidetenzione Libia le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in Rialto e sulle autostrade alla vigilia del Ponte del 25 Aprile prezzi e arrivano anche a superare i €2 al litro per la benzina sulla A1 milano-napoli è il caso dei 20 41 al litro Vasco è pronto a battere se stesso Ancora una volta il rocker di Zocca torna negli stadi con il vascononstop live 2019 che ha già venduto oltre 330mila biglietti 1267 11 e 12 giugno a San Siro a Milano è la prima volta in assoluto che un artista si esibisce per te concerti allo stadio Milanese Ai concerti milanesi si aggiungono i due alla fiera di Cagliari il 18 e 19 giugno la scaletta Cioè è pronta è perfetta non ha ancora fatto su Facebook è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa