Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Roberta chiedete agli amici 5 Stelle così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto alla domanda se il governo andrà avanti alla luce delle ultime notizie con i 5 Stelle mi sono impegnato non rispondo più alle provocazioni aggiunto anche oggi ho letto tra le 5:00 e le 10:00 dichiarazioni contro di me Industrie deputati della Lega hanno avuto indicazioni di non replicare per quello che mi riguarda lavorerò per l’Italia nei prossimi anni e spero che anche gli altri vogliano lavorare non raccontate mai il mio nome è quello della Lega alla mafia chi parla di lega deve sciacquarsi la bocca perché con la mafia non abbiamo nulla a che vedere a aggiunto il vicepremier ci sarebbe una talpa un dipendente infedele del Campidoglio che avendo accesso a informazioni privilegiate Dagli uffici comunaliCasaPound nome nazionalità degli assegnatari delle Case Popolari alla periferia di Roma in modo che l’organizzazione cosa puoi fare dei bei Mir a chi è la stessa sarebbe un inquilino abusivo dell’edificio occupato da CasaPound nel quartiere esquilino nel centro della capitale ora inizia confronti potrebbe scattare una denuncia penale e quanto scrivono diversi giornali che oggi si occupano del neonato ancora vivo è stato trovato abbandonato in una borsa nei pressi del cimitero di Rosolina mare il piccolo è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Adria ad accorgersi del sono stati alcuni passanti che stavano recandosi al cimitero e hanno sentito un pianto continua a provenire da una borsa lasciata margine di un parcheggio sul posto giunto il suo 118 a 35 anni era riuscita a diventare la wedding planner più blasonata di Venezia e non solo cercata da stare vip Ma il tuo fisico si era fortemente debilitatograve malattia che non è riuscita a sconfiggere così Eleonora Rioda ha scelto una mano a Dio nella sua casa alla Giudecca era conosciuta a Venezia soprattutto per la sua firma in calce ed eventi con le star come Cruise De Niro Spielberg Washington per citarne solo alcuni di presidente dello Sri Lanka sirisena ha chiesto le dimissioni del ministro della difesa del capo della polizia dopo la strada di Pasqua è tutto per ora dalla redazione Buon pomeriggio ho l’appuntamento alle prossime news

