Ultime Notizie Roma del 24-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo mercoledì 24 aprile in studio Giulia Ferrigno politica in apertura alta la tensione nel governo dopo il Consiglio dei Ministri sulla DL crescita che ti ha concluso con lo stralcio di diverse parti del salva Roma al lavoro per aiutare i romani che non hanno bisogno di regali ma di un’amministrazione concreta deficiente ha detto Salvini mentre la raggi si sta certa che il parlamento interverrà Matteo Salvini stigmatizza le critiche ricevute da diversi esponenti pentastellati anche io letto alle 9:55 dichiarazioni contro di me i ministri deputati della Lega hanno avuto indicazione di non replicare il governo va avanti chiedi degli amici del MoVimento 5 Stelle Di Maio Taglia corto Mi ha stancato permanente tra un membro del governo del sindaco si chiariscano se ne hanno bisogno io lavoro lì c’è anche sulla vicenda Siri al Movimento 5 Stelle che paragonano l’atteggiamento della Lega sulla vicenda quello di Renzi sulla boschi e invece premiquando vieni a bocca come si sentirà Siri prima di partire per la Cina Salvini non ne ha chiesto le dimissioni ed è stato siglato nella notte l’accordo tra i sindacati della scuola il governo presente il ministro dell’istruzione Bussetti e il premier Conte l’accordo prevede Tra l’altro più risorse per il rinnovo contrattuale e soluzione per il precariato I sindacati hanno sospeso lo sciopero che era stato programmato per il prossimo 17 maggio avanti con il dialogo ha commentato i premi su Facebook il governo ha sottolineato ponte che è impegnata individuare le risorse necessarie per rinnovo dei contratti assicurando un congruo incremento degli enti pelli per il dittatore nordcoreano Kim jong-un è arrivato sul tuo treno blindato stazione ferroviaria di Latina nell’estremo Oriente russo dove domani incontrerà il presidente russo Vladimir Putin Che punta colloqui molto utile col presidente russo parlando la TV statale in un consueta intervista il leader nordcoreano ha detto di voler discutere della soluzione per la penisola coreana oltre che dei rapporti bilaterali con la Russia torniamo in Italia in chiusura economia per il reddito di cittadinanza sono già stati presentati domani alle 9:00nuclei familiari che corrispondono a circa 2,7 milioni di persone l’ho detto il presidente INPS tridico parlando di un buon risultato tutte le domande non sono state ancora lavorare ha precisato sottolineando che il tasso di rifiuti del 25% se con il reddito di cittadinanza ci sarà un risparmio Ha detto inoltre Il Tesoretto resterà nel sociale e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa