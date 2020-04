Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio un piano per il recovery Pump entro il 6 maggio Dovrei essere di ampiezza adeguata e consentire soprattutto i paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico lo dice il premier Conte al termine di videoconferenza dei leader europei sulla ripresa economica Merkel ancora da verificarne il finanziamento ma Berlino darà di più militare oltre duemila miliardi attraverso iniziative Mirate ma incardinata il bilancio europeo 2021-2027 partenza una dotazione di circa 1000 miliardi questo l’obiettivo del pacchetto di proposte messe a punto dalla Commissione Europea un pacchetto che si aggiunge ai tre strumenti per un totale di oltre 5 miliardi la camera ha confermato la fiducia al Governo sul decreto legge Cure Italia i voti a favore sono stati 298 142 contrari 2 astenuti questa mattina alle 8:30la seduta con l’esame degli ordini del giorno Per cui quello di Giorgia Meloni contro l’utilizzo del mese nel pomeriggio è prevista la votazione finale definitiva sulla provvedimento alla luce solare i raggi il meteo il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus è il suggerimento che arriva da Donald Trump valanga di polemiche Con gli esperti che definiscono il presidente americano il responsabile pericoloso intanto negli Stati Uniti il numero di morti si avvia verso i 50000 metri contagiati hanno superato ormai 866000 x 9 misure da mettere in campo contro i danni economici del coronavirus il governo si sarebbe apprezzato chiedere al parlamento uno scostamento dagli obiettivi di deficit fino a 55 miliardi tra le priorità 10 miliardi destinati alle imprese 13 per di amortizzatori previsti anche 12 miliardi per denti dei pagamenti della pia le tabelle del Def dovrebbero registrare così un carro del PD intorno al 8% deficit oltre il 10% un debito fino al 155% nel decretoci sarà lo stop alla plastica Sugar Tax per il 2020 il governo potrebbe decidere di togliere le clausole di salvaguardia sull’iva nel 2021 questa mattina e le consiglio dei ministri il ministro dell’economia in vista dell’assemblea dei soci di MPS convocata per lunedì 18 maggio ha depositato la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione indicando Patrizia Grieco come presidente Guido Bastianini amministratore delegato nel bordo saranno presenti Francesca Bettiol Rita Laura d’ecclesia Nicola Maione Raffaele Di Raimo Marco bassilichi Rossella Castellano Luca Francesco Bochicchio Olga Cuccurullo Roberto Rao per il nuovo collegio sindacale della banca il Ministero indicato Luigi Soprano Alessia Bastiani Lorenzo Cerbai Piera Braga il Gruppo Editoriale Jedi passa sotto il controllo di exor da immediato il cambio di governance di direttori di tutte le testate giornalistiche Maurizio Molinari lascia la stampa Massimo Giannini diventa direttore di La Repubblica al posto di KarlPartigiani si nasce non si smette di esserlo l’editoriale di Adri on-line Oggi il quotidiano non sarà in edicola per lo sciopero immediato dei giornalisti che protestano per la tempistica imbarazzante del cambio e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa