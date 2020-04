Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale rene ritrovate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio era confermato la fiducia al Governo sul decreto legge cura Italia i voti a favore sono stati 298 142 contrari 2 gli astenuti questa mattina alle 8:30 riprende la seduta con l’esame degli ordini del giorno Per cui quello di Giorgia Meloni contro l’utilizzo del mese nel pomeriggio è prevista la votazione finale definitiva sul provvedimento non piano per il recovery Found entro il 6 maggio dovrei essere l’ampiezza di guata e consentire soprattutto ai paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico lo dice il premier Conte al termine della videoconferenza di leader europei sulla ripresa economica Merkel ancora da verificarne il funzionamento ma Berlino darà di più abilitare oltre duemila miliardi attraverso iniziative Mirate ma incardinate al bilancio europeo 2021-2027 partendo da una dotazione di circa 1000 miliardiquesto l’obiettivo del pacchetto di proposte messo a punto dalla Commissione Europea un pacchetto che si aggiunge ai tre strumenti per un totale di oltre 500 miliardi per luce solare raggi ultravioletti Oil disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il crono virus è il suggerimento che arriva da Donald Trump valanga di polemiche Con gli esperti che definiscono il presidente americano il responsabile pericoloso intanto negli Stati il numero di morti si avvia verso i 50 mila mentre i contagiati hanno superato ormai v860 6000v premier britannico Boris Johnson sta pianificando di rientrare a downing Street di prossimo dopo la malattia da coronavirus e la convalescenza e riprendere in mano la gestione della crisi da coronavirus nel paese lo scrive il Telegraph spiegando che Johnson ha detto certo laboratori di programmare incontri con i singoli ministri per la prossima settimana per dare nuovo impulso alla strategia di uscita dall’euro danno del paese in Brasile morti dal coronavirus sono saliti d407 in 24 ore portando il bilancio totale a300313 vittime i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito il decreto di espulsione per motivi di sicurezza pubblica nei confronti di un 43enne egiziano domiciliano Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria secondo le indagini l’uomo aveva cominciato un percorso di radicalizzazione del 2015 in particolare sono stati ricostruiti i contatti con il tunisino Anis amri l’attentatore che fece strage di Natale di Berlino nel 2016 che avrebbe conosciuto durante la permanenza in un centro di accoglienza porta in chiusura FIGC adottare una delibera che estende al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019/2020 finora previsti per il 30 giugno al termine della riunione con le componenti del calcio presidente federale Gabriele Gravina puntato il dito contro le polemiche il calcio ha detto merita rispetto ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa