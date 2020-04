Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio recovery Panda la prima risposta Europea al Virus Sì del Consiglio Europeo all’embrione del vieux leon di un debito comune europeo c’è l’accordo quadro mancano numeri tempi Conte vuole per I Found entro l’estate Commissione Europea dovrà presentare una proposta in merito entro il 6 maggio prezzi per pensioni e scontro si dell’Italia al Mass è quasi 50 mila sono i morti negli Stati Uniti c’è una proposta shock di Trump iniezioni di disinfettante contro il virus in presidente americano dice Bisogna continuare a mantenere il distanziamento sociale poi suggerisce iniezioni divisi in tante per sconfiggere il giro se montano le polemiche via libera della Camera dei rappresentanti al nuovo piano di aiuti da 484 miliardi per contrastare l’impatto economico del virus in Cina si registra6 nuovi casi nessun decesso diversa su cui si lavora alacremente in queste ore presenta numeriche bene fotografano la difficile situazione economica che l’Italia messa in ginocchio dalle 19 sta vivendo nell’intesa raggiunta nella notte al MEF in una riunione andata avanti fino all’una e trenta quanto si apprende il PIL è stato fissato a meno 8 % il deficit raggiunge un tetto di più di 4 e il rapporto debito PIL sale fino al 155% per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere guanti e mascherine per tutta la durata del volo in aereo nel caso dei treni e bus invece la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti la vendita a bordo sono queste alcune delle misure previste in una bozza di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fase 2 relativa alla regolamentazione anti contagio da coronavirus nel settore trasporto a quanto apprende l’ANSA c’è anche la possibilità di utilizzare la leva tariffario vero diverso prezzo dei biglietti per evitaretipo di assembramento nel trasporto pubblico l’obiettivo evitare ogni tipo di assembramento e dunque con un eventuale applicazione di leve tariffari per distribuire la domanda un vero con tariffe diverse a seconda dell’orario Torniamo a parlare di scuola basta risparmi sulla pelle dei disabili 50000 posti in organico di diritto lo chiede la ANIEF con un emendamento sentiamo il presidente Marcello Pacifico il punto riguardante gli insegnanti di sostegno ormai sotto gli occhi di tutti il fatto che quasi un insegnante su due il prossimo anno sarà di ruolo era possibile dopo diverse leggi approvate sul diritto all’inclusione dopo la sentenza della Corte Costituzionale arrivare per cena un rapporto 1 a 2 dove uno su due è precario questo significasempre balletto delle supplenze barba alla continuità didattica significa a tutti e quindi non va bene Ancora una volta impugnerà questo circo dichiarare illegittimo il decreto è stato trasmesso Alla Corte dei Conti per il legittimo tutti gli insegnanti di sostegno precari ad aderire a questo ricorso ti posso gratuito proprio perché un attività sindacale È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa