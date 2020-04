Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato trovato un accordo per un piano sono ricoveri Found entro il 6 maggio nel corso della videoconferenza dei leader europei sulla ripresa economica con te vince Dovrei essere di ampiezza adeguate consentire soprattutto i più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico per la Merkel è ancora da verificare nel finanziamento ma Berlino darà di più il pacchetto di proposte messe a punto dalla Commissione Europea prevede di mobilitare oltre duemila miliardi verso iniziative Mirate ma incardinate al bilancio europeo 2021-2027 partendo da una dotazione di circa 1000 miliardi un pacchetto che si aggiunge 3 strumenti per un totale di oltre 500 miliardi la camera ha confermato la fiducia al Governo sul decreto legge fuori Italia in Italia per la prima volta infatti ci sono più guariti che nuovi capi e poi la proposta shock di Trump iniezioni dipiante per uccidere il virus negli Stati Uniti si va verso i 50000 morti sono 2,7 milioni casi del mondo e oltre 190 mila i morti e quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di cura l’ho detto il direttore del giornale dove hai messo Europa a Claudia in una conferenza stampa il quadro su queste strutture profondamente preoccupati ha sottolineato secondo le Stime che arrivano dai paesi europei La metà delle persone che sono morte di covid-19 erano residenti in casa di cura è una tragedia inimmaginabile aggiunte direttore dove hai messo Europa c’è un urgente immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi e nei mesi a venire Ha ribadito sottolineando che le persone compassionevoli e delicate che lavorano in quelle strutture spesso sovraccaricate di lavoro sottopagato È priva di adeguata sono gli eroi di questa pandemia andiamo a chiudere con la borsa è quella di Tokyo apre in territorio negativo appesantita dalla chiusura lista degli indici azionari americani dopo i dati che mostrano unpimento del Mercato del Lavoro statunitense mentre non si attendono i timori degli investitori di un inasprimento della pandemia del con ora virus il IKEA r300 64 quota 19300 583 cedendo 123 punti sul mercato valutario Iene torna ad apprezzarsi sul dollaro 107/60 e ha un valore di poco inferiore a 116 sull’euro ed è tutto anche per spedizione buon proseguimento di ascolto

