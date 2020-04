Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli i morti provocati dal coronavirus A livello mondiale hanno superato quota 190 mila mentre il numero complessivo dei casi ha portato la soglia dei 2,7 milioni e quanto emerge Dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University nel mondo si registrano adesso 190.000 861 dei ciechi a fronte di due milioni 709 408 che altri mentre le persone guarite sono 728490 gli Stati Uniti si avvicina al primato dei 50000 morti per coronavirus i casi accertati Sono 800 66646 hai detto Avresti 9759 è sempre riportato dalla Johns Hopkins University la borsa di Milano Meno 1,46 % riduce il calo rispetto all’avviogli istituti europei Piazza Affari appesantita dalle banche tra gli investitori restano le preoccupazioni per l’andamento dell’economia globale anche alla luce dei segnali che arrivano le prime perimetrali lo spread tra Btp e Bund scende a 251 punti sono ripresi dalla camera i lavori sul cura Italia su cui ieri il governo ha ottenuto la fiducia con 200 voti a favore 142 contrari e 2 astenuti e ora in corso l’esame dei 342 ordini del giorno presentati dalle varie forze politiche a seguire ci saranno le dichiarazioni di voto il voto finale è definitivo sul decreto fra gli ordini del giorno All’attenzione dell’assemblea uno Fratelli d’Italia che chiede di non utilizzare nessun caso il mezzo per far fronte al coronavirus Ok all’aggiornamento del protocollo condiviso il tuo le misure per il contrasto al covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo viene così integrato in vitafase 2 da poco pronto andato avanti tutta la notte le parti sociali hanno raggiunto L’intesa alla presenza della ministra del Lavoro Nunzia catalfo svolta nelle indagini sull’omicidio di Angela Maria Corona la donna di 48 anni uccisa nei giorni scorsi è ridotto di Pasquetta in cui corpo è stato trovato il 16 aprile scorso in un dirupo nei pressi della provinciale che collega Bagheria e Casteldaccia secondo quanto accertato dagli investigatori coordinati dalla Procura di Termini Imerese è la nipote della vittima Maria Francesca Corona 39 anni avrebbe assoldato due extracomunitario aiutassero decidere alla zia e Occultare il cadavere ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

