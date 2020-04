Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli emergenza coronavirus la curva si è piegata possiamo guardare con fiducia al futuro ma con cautela ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell’inaugurazione delle di alto isolamento del Istituto Spallanzani di Roma ci sono le condizioni per programmare il domani ma con i piedi ben piantati nel oggi il virus circola ancora nel nostro territorio Guai a pensare la battaglia sia vinta abbiamo creato le condizioni ma adesso prudenza e gradualità massima Siamo davanti a un nemico difficile dalle curve del Contado si vede oggi una situazione diversa rispetto alle 7 precedenti questo grazie alle misure drastiche che abbiamo adottato ma anche grazie agli italiani che sono stati all’altezza della sfida drammatica detto ancora speranza a Romaregistra 367 vittime nelle ultime 24 ore il bilancio giornaliero più basso da un mese a questa parte lo riferisce il governo spagnolo non vi dovete dividere dovete votare compatti noi ci sono momenti in cui la storia Chiama Ci sono momenti in cui si viene messi di fronte a un bivio e dobbiamo decidere da che parte stare non chiediamo di non stare con chi svende l’Italia e di stare con noi lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo in aula alla camera invitato il 5 stelle a votare l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per dire no al me i casi positivi di coronavirus in Israele sono salite oggi A14 1882 mentre i decessi sono stati finora 193 Lo ha reso noto il Ministero della Sanità per i ricoverati 139 versano in condizioni gravi e 10107 sono in animazione finora 5685 persone sono guarite la città più colpita dalla pandemia resta Gerusalemme con 3116 contadi inseguita dalla cittadina ortodossa Disney2635 da Tel Aviv 492 Ok all’aggiornamento del protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo che viene così integrato in vista della fase 2 dopo un confronto andato avanti tutta la notte le parti sociali hanno raggiunto L’intesa alla presenza della ministra del Lavoro molti accatasto sono battuta fin dall’inizio dell’emergenza per salvaguardare gli esami di maturità l’Italia è Non a caso tra i paesi in Europa che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli anche per questo come ho già detto ho scritto davvero che c’è la possibilità come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo di svolgere almeno l’orale in presenza ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in questo è un timer ribadito l’importanza dell’esame di stato e su ciò che possa svolgersi dal vivo vediamo ora di terrorismo espulsione egiziano nel reggino aveva rapporti conambizione parla Antonello Troya i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito il decreto di espulsione per motivi di sicurezza pubblica nei confronti di un 43 egiziano domiciliato a Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria secondo le indagini l’uomo aveva cominciato un percorso di radicalizzazione dal 2015 in particolare sono stati ricostruiti contatti con il tunisino Anis amri l’attentatore che fece strage al mercatino di Natale di Berlino nel 2016 con il quale è entrato in contatto nel corso della permanenza presso un centro accoglienza Lo straniero dopo le procedure di fotosegnalamento è stato immediatamente portato nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio Potenza in attesa delle operazioni di espulsione che gli impedirà per i prossimi 10 anni Il rientro non sono sul territorio nazionale ma in tutta l’area Schengen e parole tutto Grazie dello sposo appuntamento alle profnews dall’Italia e dal mondo Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa