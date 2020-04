Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli conferenza stampa l’istituto superiore di sanità sull’andamento epidemiologico del covid-19 la situazione è nettamente migliorata ha detto il presidente dell’Istituto Silvio brusaferro ma c’è una circolazione del virus che continua e di cui tener conto e ci vuole cautela nelle misure di riapertura il numero di casi di covid-19 si Sta riducendo dappertutto ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel paese in Austria dal 4 maggio riaprono le scuole per il momento però solo le classi che devono affrontare l’esame di maturità lo ha annunciato il ministro dell’istruzione da metà maggio riprenderà l’insegnamento per i bambini dai 6 ai 14 anni nella terza fase Probabilmente dal 29 maggioverranno sui banchi di scuola Gli studenti dei 15 anni delle scuole professionali istituti politecnici poi saranno ammessi anche i compiti in classe la ginnastica alle lezioni di musica e le lezioni pomeridiane le lezioni devono essere divisa in due gruppi da circa 12 studenti per turni da lunedì e mercoledì È da giovedì a venerdì che si alternano settimanalmente gli altri sono giorni di compiti a casa non si arresta la diffusione del coronavirus è tra il personale a bordo su una nave da crociera Costa ormeggiata senza la presenza di passeggeri annegata in Giappone altri 43 individui sono stati trovati positivi al Virus portando il totale 91 tra i quali due italiani su un totale di 623 persone la prefettura della città sud-ovest dell’arcipelago riferisce che fino a oggi il numero dei test Condotti è arrivato a 208 e una persona è stata ricoverata in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioniregistra 367 vittime nelle ultime 24 ore il bilancio giornaliero più basso da un mese a questa parte lo riferisce il governo spagnolo Stati Uniti d’America i primi casi di coronavirus erano noti al governo cinese forse già novembre sicuramente a metà dicembre si sono presi del tempo per riferirlo al resto del mondo compresa l’organizzazione mondiale per la sanità lo ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo una radio locale Washington invitato a replicare un portavoce della diplomazia cinese zheng shuang ha bollato le osservazioni Pompeo come totalmente infondate lavoro distanza connessioni È il nostro vivere quotidiano ti sta inserendo in una nuova filosofia di umanesimo digitale Riccardo Pilat responsabile piattaforma digitale nella cabina di regia benessere Italia ascoltiamoessere persone i fatti ea del nostro vivere quotidiano è diventato qualcosa di importante se non fondamentale per essere protagonisti nel nuovo Mercato 5 e proprio per questo deve nascere una nuova filosofia una fotografia di un magnifici tali che sta per ricondurre al principio dell’equità intesa come bene comune e non una gita che aggregare e distribuire ricchezza cultura servizi e Democrazia te lo sviluppo della società ma in primis per l’uomo ed è tutto anche per questa edizione appuntamento alle prossime news

