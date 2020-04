Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus la curva schiena piegata possiamo guardare con fiducia al futuro ma con cautela il virus circola ancora Guai a pensare che la battaglia sia vinta sono le parole del ministro della Salute speranza l’inaugurazione dell’edificio alto isolamento dell’ Istituto Spallanzani di Roma e le presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro conferma la situazione epidemiologica inizialmente migliora numero di casi di covid-19 si Sta riducendo dappertutto con l’indice di contagio scesa 0,2 0,7 ma ancora necessaria prudenza nelle misure di riapertura ospedale di Codogno intanto converter incognite free il reparto di ortopedia emergenza era stato trasformato per accogliere i malati positivi al Virus andiamo in Veneto film una nuova ordinanza voglio rischiare il fondo del barileTornatore Luca Zaia che prosegue nella politica di allentamento delle misure restrittive via libera della Regione Alla vendita del cibo per asporto nei take away pasticcerie gelaterie finora era possibile solo la consegna a domicilio indicato di consumo all’interno dei locali il numero di Fontana chiarisce si deve ripartire ma non sia un liberitutti dove ognuno ricomincia a fare quello che vuole ma aggiunge arrivare a limitare la vita del ultrasessantenni mi sembra inaccettabile casi di coronavirus erano noti al governo cinese forse già novembre sicuramente a metà dicembre si sono presi del tempo per riferirlo al resto del mondo con l’organizzazione mondiale per la salute l’ho detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ad una radio locale di Washington invitato a replicare un portavoce della diplomazia cinese su Hangout bollato le Selva di.mu totalmente infondate Intanto il presidente americano Donald Trump propone la luce solare i raggi ultravioletti oppure il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere ilMa i medici gli spiegano che così avveleni libero il corpo delle persone ed è polemica quindi il bollettino pomeridiano della John Hopkins University i morti provocati dal covid-19 livello mondiale hanno superato quota 190 mila mentre il numero complessivo dei casi abbassato la soglia dei 2,7 milioni 50.000 morti oltre 866 Mila in Russia i nuovi contatti sono 5849 115 morti il sindaco di Istanbul lancia l’allarme oltre metà dei 100.000 contatti in Turchia sono qui abbiamo chiesto un coprifuoco permanente ma la richiesta è stata per ora ignorata è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa