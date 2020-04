Ultime Notizie Roma del 24-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno stasera informa continua per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia sono 100 6527 attualmente positivi 321 in meno di ieri sono salita invece ha vinti 5969 le vittime con un incremento di 420 in un giorno ieri l’aumento era stato di 474 le persone guarite superano le 60 mila aumento nelle ultime 24 ore stato d3033 prosegue ancora il Trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva in tanti allo studio del governo in vista della fase 2 l’ipotesi che dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria la certificazione solo per gli spostamenti tra una regione all’altra Non servirà invece per uscire muoversi all’interno dei comuni o della stessa regione Il nuovo modulo dovrà essere utilizzato da chi viaggia da una regione all’altrache sarà consentito almeno nella prima fase solo per comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità e motivi di salute come avviene già oggi per tutti i movimenti e la curva dei contagi si è piegata ora possiamo guardare con fiducia al futuro ma con cautela il virus circolo ancora Guai a pensare che la battaglia sia vinta sono le parole oggi del ministro della Salute Roberto Speranza che ha partecipato all’inaugurazione delle alto isolamento dello Spallanzani di Roma e le presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro conferma la situazione epidemiologica nettamente migliorata il numero dei casi di corride si Sta riducendo da tutto con l’indice di contagio acceso 0,2 0,7 ma ancora necessaria prudenza nelle misure di riapertura ospedale di Codogno riconverte Intanto in covid free reparto di ortopedia che nell’emergenza sera tutto è tornato per accogliere i malati positivi al Virus andiamo in Veneto firmo una nuova ordinanza Voglio un raschiare il fondo del Barile lui non c’è il governatore Luca Zaia che prosegue nella politica di allentamentomisure restrittive via libera della Regione Alla vendita del cibo per asporto nei take away pasticcerie gelaterie finora era possibile solo la consegna a domicilio mantenendo il divieto di consumare interno dei locali il numero della Fontana chiarisce deve ripartire ma non sia un liberitutti dove ognuno ricomincia a fare quello che vuole ma aggiunge arrivare a limitare la vita del ultrasessantenni mi sembra inaccettabile che i primi casi di coronavirus erano noti al governo cinese forse già a novembre sicuramente a metà dicembre si sono presi del tempo per riferirlo al resto del mondo compresa l’organizzazione mondiale per la salute l’ho detto il segretario di stato americano mai ad una radio locale di Washington invitato a replicare un portavoce della diplomazia cinese Wang ha bollato le osservazioni di Pompeo come totalmente infondate Intanto il presidente americano Donald Trump propone la luce solare i raggi ultravioletti oppure il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus Ma i medici gli spiegano che così avvelenerei Ebbero il cored è polemica è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa