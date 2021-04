Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Sto andare in borsa e mantiene invariato a tricolab il Rating dell’Italia ha confermato anche la prospettiva sul merito di credito a stabile l’agenzia americana prevede che il PIL italiano crescerà del 4 e 7 % 2021 è del 4:02 % nel 2022 il deficit si attesterà al 11:06 % del PIL Quest’anno con un debito al 149% secondo Standard & Poor’s l’ottanta per cento della popolazione italiana Sara vaccinata entro l’autunno e questo porterà una forte ripresa dell’economia nella seconda parte dell’anno il Presidente del Consiglio Mario Draghi presenta il recovery Plan per far uscire l’Italia dalla crisi un piano in quattro grandi riforme 6 missioni giovani donne Sud le tre priorità trasversali di sostegno Stoppa quota 100per la pensione dal 2022 misure che valgono una crescita del PIL del 3 6% al 2026 228000 nuovi posti per gli asili accesso snello semplificazione e digitale per la pubblica amministrazione appalti più agili La laurea sarà già come esame di stato più gare nei servizi pubblici 25 miliardi per i treni veloci ci resta il nodo del super bonus Al 110% che non c’è la supervisione politica del Piano sarà Palazzo Chigi l’impegno del premier e consegnare alle prossime generazioni un paese più moderno l’Italia riapre in giallo a partire da lunedì 26 aprile Salvo cinque regioni arancioni e solo la Sardegna zona rossa le decisioni dopo il monitoraggio che vede in discesa l’indice rt85 a 081 l’incidenza dei casi la pressione dei ricoveri e le terapie Intensive l’istituto superiore di sanità avverte che il quadro dell’epidemia resta impegnativo e occorrono ancorale gradualità dalle regioni Arrivano richieste al governo di maggiori aperture e la data per una nuova verifica sui nodi del coprifuoco degli ristoranti viene indicata a metà maggio De Luca chiede isole covid free sulla conferma della chiusura dei centri commerciali nel weekend sale la protesta dei commercianti stupiti e preoccupati gli operatori hanno chiesto a draghi un incontro urgente Ho bisogno di certezze dice il presidente di federdistribuzione Alberto frausin protestano anche i presidi delle scuole che definiscono scandaloso aver cambiato le percentuali di frequenza Al ultimo Sport in chiusura definite le sedi dell’europeo con 11 Città protagoniste mentre le eventuali sanzioni ai Club ribelli che avevano dato il via al progetto super le restano in stand-by le partite dovranno essere giocate con almeno il 30% del pubblico in presenza dubbi dei tedeschi sulla possibilità di far entrare 14500 aspettatol’allianz Arena di Monaco è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa