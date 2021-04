Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in consiglio dei ministri questa mattina il piano Nazionale ripresa resilienza il recovery Plan dell’Italia un piano in A4 grande riforma e 6 missioni giovani donne delle tre priorità trasversali stop al quota 100 dal 2022 niente rinnovo del super bonus fino al 2023 critiche del MoVimento 5 Stelle è di Forza Italia la sua previsione di politica del Piano sarà a Palazzo Chigi intanto ha deciso di mantenere invariato il Rating dell’Italia tripla B con Outlook stabile prevede che il PIL del nostro paese crescerà da 4 e 7 % Quest’anno ad aiutare sarà il piano vaccinazioni da lunedì riapertura in tutta Italia 13 regioni in giallo 5 regioni arancione Sardegna rossa inl’indice rte l’incidenza dei casi l’istituto superiore di sanità chiede prudenza e gradualità altri 342 nelle ultime 24 ore sul fronte figliuolo comunicherà breve il prossimo target da lunedì 340000 somministrazioni al giorno per arrivare a mezzo milione entro fine Aprile sfida 26 paesi europei ad una azione legale contro astrazeneca via libera negli Stati Uniti alla ripresa del vaccino Johnson & Johnson tragedia Dei migranti al largo della Libia 100 annegati le NG accusano l’Unione Europea di aver ignorato le richieste d’aiuto la guardia costiera italiana afferma di aver Comunicato le autorità libiche mercantili che erano in quel momento più vicini i corridoi umanitari vestiti dall’onu sono la soluzione afferma Letta altri morti sulla coscienza dei buonisti questa l’accusa di Salvini Cambiamo argomento atteso l’annuncio da parte del presidente americano a Dubaidel riconoscimento del genocidio armeno ad opera dell’ Impero turco Ottomano in occasione oggi del 106 esimo anniversario dell’eccidio di massa sarà il primo presidente statunitense a farlo biden ha chiamato erdogan e ieri confermando lì la sua decisione in tal senso gli Stati Uniti esprimono preoccupazione per i violenti scontri a Gerusalemme tra ebrei di estrema destra palestinesi e forze di sia a Massa lanciato Razzi da Gaza Israele ha risposto bombardando in chiusura calcio è serie A oggi gli anticipi della 33esima giornata si inizia alle 15 con la Spezia derby Ligure Parma Crotone alle 18 Sassuolo Sampdoria alle 20:45 è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

