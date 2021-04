Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 23 aprile in studio a Giuliano in che anno in 318 pagine con indicazione di obiettivi missioni priorità trasversali riforme che lo accompagneranno e la bozza del recovery Plan italiano che dovrebbe arrivare oggi per un primo esame sul tavolo del Consiglio dei Ministri il piano comprende un ambizioso progetto di riforme con quattro importanti riforme di contesto pubblica amministrazione giustizia semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza l’impatto del Piano Nazionale di ripresa residenza allegato al recover Instagram nel 2026 di almeno 3,6% più alto rispetto all’andamento tendenziale della scuola previsti 228000 posti per asili 100 palestre ma anche 1000 nuove mense per favorire il tempo pieno la supervisione politica delle piano è affidata ad un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipano i ministri competenti spiegatela premessa della porta che sarebbero 13 le regioni e 2 province autonome di andare in zona gialla a partire dal 26 aprile 5 basterebbero in arancione solo la Sardegna in rosso e non c’ho né la Basilicata la gara la Sicilia la Valle d’Aosta diventerebbero Gialle Abruzzo Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Marche Piemonte Gozzano Trento Puglia Toscana Umbria Veneto ancora per la Puglia alle decisioni Sulla base del monitoraggio l’esame della cabina di regia che si prende rileva un lieve calo dell’ incidenza dei casi a 159 Ma resta lontana la soglia di sicurezza Intanto il presidente e Federica dopo la di ieri alle scelte del governo ha Buongiorno su Sky Tg24 spiega di attendere una risposta del premier la richiesta di un incontro e sottolinea Ci terrei a fargli presente la posizione collaborativa delle regioni è che quando dice qualcosa non va lo facciamo per migliorare vieni CRT nazionale di contagio del covid in Italia a scende a quota 0 81 emerge secondo quanto si apprende dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salutesuperiore di sanità sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12 e 18 aprile che le terapie Intensive Sono sopra la soglia in 12 regioni meno stress sulle parti degli ospedali in vigore da oggi il decreto anti covid e che prevede riaperto dal 26 aprile però astrazeneca nuovo parire Seconda dose analizza in chiusura lanciata la navetta credo che per conto della NASA porta sulla stazione spaziale 4 veterani fra i quali un mese prima astronauta dell’agenzia spaziale Europea il lancio avvenuto a Keep Canaveral Florida è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa