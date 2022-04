Ultime Notizie Roma del 24-04-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato responsabile della Difesa americana blinken Austin secondo quanto annunciato da ziletti ma non confermato da Washington Ringraziando l’Italia per il supporto il presidente ha detto di aspettare anche la visita di draghi polemiche Invece sul viaggio di potersi che domani sarà anche la martedì e mosche giovedì a chi è il logico che vada più in Russia critica delle Ski Borderline da oggi in India l’Unione Europea preparo intanto lo al petrolio Russo previsti per oggi temporali vento forte sul centro nord dell’Italia allerta arancione per il maltempo in Emilia Romagna Gianni Liguria Lombardia Toscana e Umbria ieri una giovane escursionista Marchigiana è morta in seguito a una caduta in un dirupo sul monte Amandola in provincia di Fermo sul Parco dei monti Sibillini Portami gli anticipi della 34a giornata della Serie A di calcio l’Inter batte 31 la Roma e scavalca inventai di classeanche stasera risponde sfidando la Lazio all’Olimpico Venezia Atalanta 1 3 Verona Sampdoria 11 Torino Spezia 2-1 oggi in campo anche Empoli Napoli Salernitana Fiorentina Bologna Udinese Genoa Cagliari ansia per l’ex portiere Tacconi ricoverato dopo malore il Betis Siviglia batte il Valencia rigori e vince la sua testa coppa del Re oggi pomeriggio si curano i Gran Premi di Formula 1 dell’Emilia Romagna della MotoGP in Portogallo in Pola Imola partirà verstappen Red Bull davanti alla Ferrari di Leclerc l’altra rossa distanza portimao invece davanti a tutti zarco su Ducati Pramac completano la prima fila la Suzuki di Mirela Aprilia di espargaro morto a 41 anni in un incidente stradale l’ex rugbista sudafricano pedri vandenburg E questa era l’ultima notizia buona domenica e buon proseguimento di ascolto rimanete con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa