Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Venerdì 24 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi si chiude la campagna elettorale per le europee di domenica Salvini sarà nel piacentino Di Maio a Roma Zingaretti a Milano 5 candidati impresentabili secondo la commissione antimafia Berlusconi altri quattro di Forza Italia 1 di CasaPound al comizio del partito di estrema destra Genova scontri tra polizia e antifascisti feriti ieri si è votato in Olanda dove secondo gli altri avrebbero vinto i lavori che nel Regno Unito Oggi tocca Irlanda e Repubblica Ceca il caso voi potrebbe essere risolto nell’ambito dell’accordo commerciale con la Cina ferma Trump e intanto lei mi avverte lo scontro Washington Pechino può mettere la crescita mondiale nel 2019 allarme anche dalla Fed l’ultimo round didattico sapere alle famiglie americane 106 miliardi di dollari l’anno Wall Street chiude in netto calo stamattina aperturaocchio positiva per Shanghai Giuliano è stato incriminato negli Stati Uniti nei confronti del fondatore di WikiLeaks sono stati presentati 17 capi d’accusa per aver violato la Legge anti spionaggio documenti top-secret cospirando per ottenerli a sangeri Ti auguro una condanna fino a 170 anni di carcere su legale parla di una minaccia contro tutti i giornalisti lunghi applausi hanno accompagnato il feretro di ucciso dalla figlia Monterotondo per difendersi dalle Nesima aggressione non era un mostro hanno detto amici e parenti stasera Milano fiaccolata per il bimbo di 2 anni ucciso a botte dal padre in gravi condizioni a Torino la bimba parto una ragazza investita da un’auto pirata grande accoglienza ieri account per la Premiere de Il traditore di Bellocchio con fa vivo 13 minuti di applausi oggi il concorso chiude con due Alzheimer e stai attenta l’attenzione tra quasi tutta per talloni con le prime immagini del suo Quinto Rambo ed è sempre totopalma tra Almodovar Malik and lock Sport finisce negativo il titolo della Juventus in borsa dopoil 23 indiscrezioni su un possibile arrivo di guardiola sulla panchina bianconera Giro d’Italia con Tia Briga e cronache la nuova maglia rosa oggi 13a tappa Formula 1 Hamilton Domina le prove libere del GP di Monaco domani le qualifiche era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto l’appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa