Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale in studio il partito laburista olandese rimasti pronostici sulle elezioni europee nelle cipolle si piazza davanti a liberali populisti secondo prime Stime laburisti guidati da vicepresidente della commissione europea con il 18,1% di voti dovrebbero aggiudicarsi i 5 ed i 26 seggi assegnati e Paesi Bassi 4 posti per il Partito Popolare per la Libertà la democrazia con il 15% dei voti per il forno per la democrazia populista dipierri con l’ 11% di voti tre seggi andrebbero anche venerdì 1 al partito di guardarsi le Stime sono di Ipsos per la televisione pubblica olandese no Cambiamo argomento e torniamo a parlare di politica oggi Lo escludo Sono concentrata sulla mia città Sono a metà mandato e sarebbe sbagliato lasciare lavoroda così la sindaca di Torino Chiara appendino risposto a una domanda su un possibile impegno Come Capo del MoVimento 5 Stelle su Sky Tg24 ogni qualvolta c’è una dichiarazione Ma al di là del tema della campagna elettorale una posizione che come dire è fuori dal contratto di governo e non appartiene al movimento che siamo oggi ovviamente Due forze politiche e io rivendico la mia partenza movimento la mia differenza rispetto alla lega è chiaro che non è un concetto semplice ma io sono convinta che andranno avanti con gli altri devono fare per il paese generale di New York un accordo da 44 milioni di dollari per risolvere l’azione legale intentata nei suoi confronti di alcune donne che lo accusano di abusi sessuali la notizia è stata riportata nella notte italiana dal Wall Street Journal voltiamo pagina un’accoglienza davvero ottima forse anche superiore alle attese della vigilia per la première mondiale del film di Marco Bellocchio Il traditore in gara per la palma d’oro al Festival di Cannes il nomeho richiamato dal pubblico in sala abbraccio affettuoso tagliatori il protagonista a Pierfrancesco Favino Luigi Lo Cascio e tutti gli altri mi devo davvero ringraziare di questa accoglienza è stata un’esperienza meravigliosa ha detto Bellocchi via flauti sono durati moltissimo Circa 13 minuti tra le migliori accogliente del film akan quest’anno andiamo all’estero prima di chiudere il caso Huawei potrebbe essere risolto nell’ambito dell’accordo commerciale con la Cina l’ho detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti a casa bianca pur definendo il colosso tecnologico cinese molto pericoloso era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

