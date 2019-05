Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli laburisti sono accreditati con 5 seggi al Parlamento Europeo c’è 26 Liberal conservatori del premio matruzza con quattro sei partito populista di destra forum aumenta la fluenza quindi alle elezioni europee in Olanda rispetto a quella del 2014 secondo la proiezione del Ipsos oggi ha votato il 41,2% degli olandesi contro il 36,3% di 5 anni fa Londra al voto dilaniata dalla brexit May verso l’addio sono 5 cosiddetti impresentabili secondo la commissione parlamentare Antimafia elezioni europee di domenica prossima 1 è candidato con CasaPound e gli altri con Forza Italia tra questi ultimi Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella Però non c’ho dice di autoregolamentazione leganon conformi che riguardano soggetti rinviati a giudizio con dibattimento in corso sono per forza i gialli a quella di Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari e con dibattimento in corso al Tribunale di Roma e Milano Giovanni Paolo Bernini condannato a marzo da Corte del Tribunale di Bologna per corruzione contrario ai doveri d’ufficio e prescrizione Salvatore CICU per riciclaggio con il pettine in corso diversa la situazione di Pietro Tatarella in carcere coinvolto nell’inchiesta sulle tangenti a Milano Emmanuela Florino di CasaPound Italia Invece per associazione sovversiva e banda armata con dibattimento in corso hai raggiunto con il procuratore generale di New York un accordo da 44 milioni di dollari per risolvere l’azione legale intentata nei suoi confronti da alcune donne che lo accusano di abusi sessuali lo riporta il Wall Street Journal Huawei potrebbe essere risolto nellal’accordo commerciale con la Cina lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca pur definendo il colosso tecnologico cinese molto pericoloso il pentagono ha finalmente ammesso che sta tuttora indagando sul gruppo lo rivela un portavoce del dipartimento della Difesa il quale ha parlato Aggiornami iniziativa governativa segreta che ha condotto le indagini sui fenomeni aerei non identificati il pentagono finora aveva sempre detto di aver chiuso la pipì nel 2012 ma il portavoce fini sopra la charmeuse tessuto che il dipartimento sta ancora indagando Su presunti avvistamenti di astronavi aliene ritorna a sedersi sulla panchina della nazionale di calcio cinese a 4 mesi dall’uscita maturata subito dopo l’eliminazione dei Dragoni rossi dalla Coppa d’Asia lo annuncia la chinese Football la Federcalcio cinese ed è tutto grazie della

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa