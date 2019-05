Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la Gran Bretagna avrà un nuovo premier entro la data del recesso attivo del parlamento fissata secondo il calendario di Westminster per il 24 luglio lo hanno annunciato in una nota il presidente del Partito conservatore ai vertici del comitato 1922 organo esecutivo del gruppo parlamentare fissano i tempi per l’elezione del successore di theresa May Come leader Tori e a seguire come primo ministro ha annunciato oggi le sue dimissioni per il 7 giugno fra 2 giorni la lega sarà il primo partito italiano e cambierà la storia dell’Europa Che bello Così segretario federale del Carroccio Matteo Salvini durante un comizio in piazza Ranzoni Verbania Domenico Mimmo Lucano sindaco sospeso di Riace potrà tornare in paese ma solo per partecipare dalle 18 alle 21 al comizio di chiusura della lista il cieloriapre in cui è candidato come consigliere Lucano e inoltre potrà tornare Riace anche domenica ma esclusivamente per andare al seggio a votare lo ha deciso il presidente del tribunale di Locri senza penale dibattimentale Fulvio accurso accogliendo la richiesta dei difensori il PM Aveva espresso parere favorevole solo per il vostro la Corea del Nord non riprenderà mai i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti d’America e meno che Washington mette a punto un nuovo metodo di calcolo lo afferma una portavoce del Ministero degli Esteri che non Dispaccio torna ad accusare gli Stati Uniti dal fallimento dell’incontro di fine febbraio da noi il secondo te nota il presidente Donald Trump è il leader Kim jong-un negli Stati Uniti d’America è la causa stanno tentando di scaricare su altri le loro responsabilità sullo stallo dei colloqui una barca utilizzata nel trasporto passeggeri su un fiume nel villaggio di Rao in Cina si è ribaltato oggimeno 10 persone Lo ha reso noto l’emittente statale secondo cui risultano esserci ancora auto rispetti il capitano nel numero dei salvati dopo l’incidente è stato preso in custodia dalla polizia locale mentre i feriti sono stati tutti trasportati in ospedale ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa