Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 17:10

le uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sia percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito esperienza con selezione in uscita come nel 2013 il ministro dell'istruzione Marco Bussetti su Facebook il governo recepisce quindi le richieste dei sindacati della scuola campagna elettorale al rush finale i due alleati del MoVimento 5 Stelle della Lega continua ricerca del Piano ho dei voti che il voto potrà modificare gli assetti gli equilibri nel governo e ricorda che il movimento ha il 36% del Parlamento e la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri così rimarrà si chiude la polizia dell'abuso d'ufficio che non è nel contratto mentre rilancia sul DL famiglia che va approvato la settimana prossima Sardegna sicura resto leale mi piacerebbe che anche tutti gli altri lo fossero Spero che da lunedì finodiventino sì quello che è strano essere insultato dagli alleati di governo ma da lunedì conto che tutti torneranno più rispettosi per la Corea del Nord non riprenderà mai negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti che Washington mette a punto un nuovo metodo di calcolo la ferma un portavoce del Ministero degli Esteri che non di spazio torna ad accusare gli Stati Uniti del fallimento del Summit di fine febbraio a da noi il secondo tenuto il leader Kim jong-un gli Stati Uniti dell'accusa stanno tentando di scaricare su altri le loro responsabilità su uno stallo dei colloqui l'ultima notizia anche se andiamo in Pakistan almeno 3 persone sono rimaste uccise altri 15 che non esco sono avvenute all'interno di una moschea l'hanno riferito i soccorritori due dei feriti sono in gravissime condizioni le cause dell'esplosione sono ancora in corso di accertamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa