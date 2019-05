Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Venerdì 24 maggio in studio Giuliano Ferrara spazio all’informazione Gran Bretagna la premier theresa May ha annunciato le dimissioni da leader del partito conservatore per il 7 giugno prossimo esperimento rammarico per non essere riuscita ad attuare lambretta.it affidando nella realizzazione al suo successore alla guida dei tori che dovrà essere eletto nelle successive settimane per poi subentrare come primo ministro downing Street lei ha detto di avere tenuto informata sua maestà la regina spiegando che resterà a prenderti al completamento della procedura per la nomina di un nuovo leader o servito il paese che amo ha rivendicato in lacrime il leader laburista accordi ne parla di frutta giusta in bocca alle elezioni per il presidente francese Macron ora serve un rapido chiarimenti sulla brexit torniamo in Italia la procura di Genova ha preso due fascicoli sugli scontri avvenuti ieri fai manifestanti e la Polizia non campione di 1 al comizio di CasaPound al momento entrambi sono contro ignoti uno per Resistenzalancio di oggetti pericolosi per i manifestanti e l’altro contro il gruppo di poliziotti del reparto mobile che ha picchiato il giornalista di Repubblica Stefano origone rompendo i due dita una cosa che provocano di altre lesioni dei desiderato sono lesioni aggravate dall’uso dell’arma tra il manganello della gravità delle lesioni è assurdo che accadono fatti del genere commenta il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi lo sforzo gli elementi chiave per qualsiasi ho inviati di successo includono una chiara visione allineata gli obiettivi di sviluppo a lungo termine un solido piano di azione e un sostegno costante da parte di tutti i settori la migliore esperienza possibile per gli atleti milano-cortina sono tutti questi criteri quanto si legge sul report della commissione di valutazione del zio sulla candidatura di Milano Cortina Olimpiadi Invernali del 2026 che guidata da coni e gode di un forte sostegno a tutti i livelli di chiusura andiamo in Pakistan almeno 3 persone sono rimaste uccise altri 15 feriti in una esplosione avvenuta all’interno di una moschea lo hanno riferito i soccorritori in due dei feriti Sono in gravi condizioni le cause dell’esplosione soin corso di accertamento è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa