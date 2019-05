Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Caprera britannica Teresa mi ha annunciato oggi le dimissioni da leader del partito conservatore per il 7 giugno esprimendo rammarico per non essere riuscita ad attuare la brexit e affidando nella realizzazione al suo successore alla guida che dovrà essere eletto nelle successive settimane per far subentrare come primo ministro downing Street lei ha detto di avere tenuto informato a sua maestà la regina spiegando che le sere a prendere fino al completamento della procedura per la nomina di un nuovo li ho sentito il paese che amo ha rivendicato in lacrime e gli avrà un nuovo premier che entro la data del ricettivo del parlamento fissata secondo il calendario di Westminster per il 24 luglio in Italia i carabinieri hanno eseguito un decreto del GIP del tribunale di Ancona che ha disposto il sequestro preventivo della discoteca Lanterna Azzurra clubbing Corinaldo dove la notte tra il sette e l’otto dicembre scorsi Moreno non sei persone si apronoukuran evidenziato gravi carenze della struttura che la rendono idonea alla destinazione al locale di pubblico spettacolo è tale da garantire in caso di emergenza non necessarie condizioni Nicoletta andiamo a questa mattina gli archeologi della sovrintendenza Capitolina ai beni culturali impegnati nello scavo archeologico di via Alessandrina hanno ritrovato una testa di stato in marmo bianco di età Imperiale di dimensione di poco maggiori dell’albero in ottime condizioni di conservazione per le sue caratteristiche iconografiche secondo la sovrintendente riconducibile alla figura di una divinità Roma sorprendersi regali emozioni ogni giorno scrivere su Facebook alla sindaca Virginia raggi notizia in chiusura olimpiadi del 2026 gli elementi chiave del successo in una chiara visione allineata gli obiettivi di sviluppo a lungo termine un solido sostegno costante da parte di tutti milano-cortina soddisfa questi criteri e quanto si legge sul report della commissione di valutazione del zio sulla candidatura di Milano Cortina Olimpiadi Invernali del 2026 che è guidata da Toni e dagli un forte sostegnoultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima e dice

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa