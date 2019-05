Ultime Notizie Roma del 24-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulio Ferrigno politica in apertura non Chiederemo agli impatti dice il Sottosegretario leghista Giorgetti Nell’ultimo giorno di campagna elettorale per le europee di Maio nega che il voto possa modificare i libri nel ricorda che il MoVimento 5 Stelle al 36% del Parlamento e la maggioranza assoluta del Consiglio dei Ministri è così rimarrai rilancia poi sul decreto famiglia da provare la settimana prossima Salvini al sicuro adesso reale mi piacerebbe che anche tutti gli altri però spero che da lunedì no INI di xx1 sì quello che dobbiamo essere insultati dagli alleati di governo ma da lunedì il conto che tutti torneranno più rispettosi perché non sa che la procura di Genova ha presa due fascicoli sugli scontri avvenuti tra manifestanti e polizia in occasione di un comizio di CasaPound al momento entrambi sono contro ignoti uno per Resistenza danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi per i manifestanti e l’altro contro il gruppo di poliziotti del reparto mobile che ha picchiato il giornalista diStefano Rigoni rompendo i due dita una costola e provocando di altre lesioni l’ipotesi di reato sono lesioni aggravate dall’uso dell’arma cioè il manganello della gravità delle lesioni che assurdo che accadono fatti del genere commedia a capo di Genova Francesco Cozzi Domenico Mimmo Lucano sindaco sospeso di Riace potrà tornare in paese ma solo per partecipare dalle 18 alle 21 al comizio di chiusura della lista inverno sopravviva 5 candidato come consigliere Lugano inoltre potrà trovare lì anche domenica ma solo per andare al seggio imputare quando è chiuso il presidente del tribunale di Locri Fulvio accurso accogliendo la richiesta dei difensori ultime notizie in chiusura aperto gli occhi a succhiare il tuo Pia la bimba è nata ieri Ospedale CTO del Capoluogo piemontese con una cesareo d’urgenza dopo che la madre è stata investita ad Orbassano da un pirata della strada ha riferito a Daniela farina primario di neonatologia Sant’Anna di Torino segni minimi ha puntualizzato in una situazione comunque critica era l’ultima notizia Grazie per averci seguito li uso tornano alla prossima edizione

