Ultime Notizie Roma del 24-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio rischia lo scioglimento la giunta dell’Associazione Nazionale magistrati dopo la pubblicazione delle ultime intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta Che ha travolto l’ex presidente della Luca Palamara si dimettono i rappresentanti in Giunta di area è unicost il presidente Luca poniz è il segretario Giuliano Caputo dopo una riunione durata oltre 9 ore all’interno della giunta sta solo la corrente di autonomia indipendenza oggi gruppi valuteranno il da farsi domani il consiglio del comitato direttivo centrale la storia dei giornali e dell’editoria locale farti evitare di questo tessuto Democratico che ha consentito al nostro paese di progredire nel benessere nei diritti lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del settantacinquesimo anniversario di fondazione delpiano Alto Adige come ribadisce il presidente nel saluto pubblicato oggi dal giornale L’essenziale principio di libertà sancito dall’articolo 21 della Costituzione trova necessaria adozione proprio nella ricca che deriva dalla diversità e dalla molteplicità per il direttore dell’agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini e realisticamente recuperabile un decimo dei vecchi debiti fiscali sembra poco ma si tratta di quasi 100 miliardi lo dice rispondendo a una domanda intervistato alla stampa per Ruffini si tratta di prendere atto che una parte di questi debiti è tale ormai solo sulla carta ci liberassimo di questo inutile onere l’agenzia si concentrerà ebbe meglio sul suo lavoro e invita la crisi del covid e non diventi un’opportunità sprecata dopo l’assalto delle spiagge di cui oggi si chiama il bis il primo sabato sera dopo la fine della sauna visto molte persone tornare in strada e nei locali non a Milano dove una forte pioggia ha convinto molti però a casa molti controlli anche quamulta per serramenti e mancanza di mascherine i sindaci sono pronti a nuovi divieti a Brescia in posta la chiusura dei locali dalle 21:30 a Codogno Prevalle alla paura in Campania chiusura dalle 23 meno morti e più guariti ieri nessun nuovo contagio in cinque regioni preoccupa ancora la Lombardia dove però diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva da domani i test sierologici in 2000 comuni è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa