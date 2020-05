Ultime Notizie Roma del 24-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto del redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio assalto alle spiagge nelle primo weekend dopo il lockdown ieri sera il primo sabato sera dopo la fine delle disposizioni più restrittive molte le persone tornate in strada nei locali non a Milano dove una forte pioggia ha convinto molti a restare a casa numerosi controlli qualche multa per assembramenti e mancanza di mascherina i sindaci sono pronti a nuovi divieti a Brescia in posta chiusura dei locali dalle 21:30 a Codogno preparare la paura in campagna chiusura dalle 23 meno morti più guariti ieri nessun nuovo contagio in cinque regioni preoccupa ancora la Lombardia dove però finiscono i ricoveri in terapia intensiva da domani i test sierologici in 2000 comuni su come riprenderà la scuola a settembre aperto il confronto nella maggioranza il premier Conte lavora 1azioni in vista di un vertice che potrebbe tenersi quest’oggi e che il capo del governo vuole sia risolutivo tra PD e 5stelle emergono però nuove tensioni su atlanti al codice appalti anche sulla possibile ricandidatura Virginia raggi sindaco di Roma ieri manifestazioni in 19 città per chiedere che da settembre si torni tutti in classe una priorità per il governo assicura la ministra Azzolina mascherine per gli esami di maturità la polizia di Hong Kong ha lanciato oggi gas lacrimogeni per disperdere centinaia di dimostranti scesi in piazza in segno di protesta contro la legge sulla sicurezza nazionale in discussione al congresso del popolo di Pechino almeno uno dei dimostranti è stato arrestato aumentano i contagi negli Stati Uniti i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 1127 oltre un milione e mezzo in totale più di 97000 morti la pandemia punta a sud con l’America Latina segnata da oltre 700 mila contagi e 38500 morti il Brasile in prima lineaAumentano i casi in Africa mentre la Cina annuncia per la prima volta 09 infettati l’Europa sfonda il tetto dei 2 milioni di contatti sui 52 livello globale il Washington Post accusa il presidente Donald Trump e di aver favorito la diffusione del virus con informazioni confuse il New York Times e pubblica i nomi di molte vittime in prima pagina è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa