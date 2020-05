Ultime Notizie Roma del 24-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via XXIV Maggio poi se l’informazione traffico bloccato fino alle 4 del mattino assembramenti e bivacchi schiamazzi risse tra giovani residenti esasperati a firmare il tutto è accaduto sul lungomare di Napoli la scorsa notte per il primo sabato ho posto il look down una follia collettiva migliaia di persone anche senza mascherina si sono riversate in strada a piedi o con le auto con i marciapiedi utilizzati come corsie preferenziali da un moto nonostante i locali della Movida abbiano rispettato il limite della chiusura alle 23 e arrivo a 60.000 assistenti civici che avranno il compito di aiutare i vigili Durante la fase due in settimana sarà lanciato il bando rivolto a occupati a chi non ha vincoli lavorativi anche percettori di reddito di cittadinanza chi usufruisce di ammortizzatori sociali annunciano il ministro per gli affari regionali Francesco boccia il presidente dell’anciabituati su base volontaria l’ultima notizia in chiusura la storia e l’attualità dei giornali e dell’editoria locale e parte Vitale di quel tessuto Democratico che ha consentito al nostro paese di produrre diretto il benessere nei diritti della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del settantacinquesimo anniversario di fondazione del quotidiano Alto Adige riferisce il presidente nel saluto pubblicato oggi dal giornale L’essenziale principio di libertà sancito dall’articolo 21 della Costituzione trova necessario attuazione proprio nella ricchezza che deriva dalle diversità e dalla molteplicità è tutto grazie per averci seguito le Ninja tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa