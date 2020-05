Ultime Notizie Roma del 24-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni studio Giuliano Ferrigno negli Stati Uniti sono ad un passo da una nuova guerra fredda inizio degli altri Wang gli parlando a margine dei lavori della sezione parlamentare ha spiegato che i due paesi non dovrebbero avere confini operare in una logica Win Win e di rispetto reciproco allo stesso tempo aggiunto gli Stati Uniti devono rinunciare a volere cambiare la cena e rispettare la sua volontà di sviluppo della nazione sulla riunificazione di Taiwan è un trend della storia perché rido Wang che ha messo in guardia dalle interferenze esterne menzionando gli Stati Uniti in merito alla mancata partecipazione di Taipei all’assemblea di lui e mezzo della scorsa settimana e poi chiamo Giada perché la polizia Ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere centinaia di dimostranti scesi in piazza insieme di protesta contro la legge sulla sicurezza nazionale in discussione al congresso del popolo di Pechino40 dimostranti sono state migliaia le persone che hanno aderito alla protesta alcuni dimostranti a volto coperto hanno eretto in strada barricate improvvisate per bloccare il passaggio dei mezzi della polizia torniamo in Italia Papa Francesco rinvia la visita nella Terra dei Fuochi avrei dovuto recarmi ad Acerra le parole del pontefice per sostenere la fede di quella popolazione È l’impegno di quanti si adoperano per contrastare il dramma dell’inquinamento la visita è stata rimandata annuncia Bergoglio Tuttavia invio al vescovo i sacerdoti alle famiglie all’intera comunità diocesana il mio saluto la mia benedizione il mio incoraggiamento in attesa di incontrarci appena possibile ci andrò le parole del Papa venuto nel mondo dell’economia è morta a 63 anni Alberto alesina uno degli economisti italiani più prestigiosi controllato anche al grande pubblico televisivo era anche editorialista del Corriere della Sera sul sole24ore uno dei massimi esperti di politica economica e tre pochi italiani ad essere indicato negli ultimi anni come possibile vincitore del premio Nobel per l’economia ricordo Alberto allesina i suoi studi e le sue hanno arricchito il nostro dibattitotwittato Paolo Gentiloni per Castelli il suo contributo sarebbe stato importantissimo è tutto grazie per averci seguito l’inizio tornano la prossima edizione

