Ultime Notizie Roma del 24-05-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è di 14 morti un sopravvissuto il bilancio dell’incidente avvenuto ieri a Stresa in Piemonte 5 le famiglie distrutte nel crollo della funivia del Mottarone 3 residenti Lombardia Di cui una di origini israeliane un Emilia Romagna un in Calabria Si indaga per omicidio colposo plurimo oggi sul posto a te sei Ministro Giovannini in capo della protezione civile Curcio il governatore del Piemonte Cirio il sindaco Severino la zia del bimbo di 5 anni unico sopravvissuto della tragedia ancora in prognosi riservata racconta di aver saputo dell’incidente dei messaggi di Mi dispiace ricevuti su WhatsApp convocati per oggi e domani a Bruxelles i leader dei 27 discuteranno di possibili sanzioni dell’Unione Europea contro la Bielorussia che ieri ha costretto un aereo di linea ad atterrare incaricando il giornalista oppositore in esilio protase vicino gli Stati Uniti ne chiedono l’immediato rilascio Dalla Vedova parla di operazione di gravità inaudita e che va punita per la prima volta dal colpo di stato lo scorso febbraio la II verde PosteAung San Suu Kyi è comparso in tribunale lo riferisce il suo avvocato il partito estromesso esisterà fino a quando esisterà il popolo ha detto in aula il Premio Nobel per la pace auspicato che il suo popolo rimanga in buona salute affermato che la lega nazionale per la democrazia esisterà finché esisterà la gente perché è stata fondata per le persone ha detto il suo avvocato mi assicura che stamattina a fare il test per le droghe Damiano dei maneskin ha accusato di aver sniffato cocaina durante la premiazione della band Romana all’eurovision così ci sarà un foglio che dirà Chi ha ragione e chi ha torto a ferma il cantante ai maneskin rientrato anche suo figlio della RAI che parla di una polemica assurda Torniamo a parlare di scuola notizie aggiornamenti prospettive lo facciamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF in futuro ci saranno concorsi concorsi annuali con costi che saranno semplificati anche per la scuola non più una prova scritta ma un testo e poi una prova orale per andare a misurare la preparazione però ancora una voltaritiene uno che bisogna abbassare la soglia 6 e ai cimici €0,60 rispetto ai 7 decimi €0,70 previsti ci si fa tanta guerra sui numeri ma se era sufficiente sufficiente che età deve avere la sufficienza Non è vero un set 13 o no Tanto per cominciare poi sembrerebbe che concorso semplificato solo su quello già bandito per le classi di concorso galatine le materie scientifiche coda che si chiama volgarmente Stem e anche che ci riteniamo perché non per tutti e poi perché non essere aperti Terme e quindi è molto importante andare a garantire Comunque ho preso i candidati cantante diritto di tutti i cittadini ad accedere ai che si può fondamentalmente avere tutti i migliori insegnanti in cattedra Cosa sono le proposte che sentiremo in Parlamento quando si disputerà proprio sui la semplificazione sui concorsicome semplificare in base al denaro e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa