Ultime Notizie Roma del 24-05-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano Vignoli primo piano torniamo sul terribile incidente della funivia che collega Stresa con il Mottarone Lago Maggiore una notizia che ieri in una domenica apparentemente Serena i giornali scrivevano solo della Vittoria dei maneskin all’eurovision e della Champions con te ed ha sconvolto tutta Italia 14 morti un piccolo di 5 anni unico superstite in prognosi riservata il PM di Verbania Olimpia Bossi oggi ha parlato con i giornalisti in procura il sistema frenante di sicurezza della funivia non ha funzionato ha detto ai cronisti che intanto a Stresa che programma è lutto cittadino è arrivato questa mattina il ministro per i trasporti Enrico Giovannini che ha parlato di grande tristezza di tutta Italia sembrava una scena di racconta uno dei soccorritori dell’Italia da oggi in tutta in zona gialla anche la Valle d’Aosta città e spiagge piene nel weekend fermo vide assembramenti ieri 72 i decessi al minimo dall’inizio dell’annole terapie Intensive recovery oltre 10,1 milioni completamente vaccinati Francesco vaia direttore sanitario dello Spallanzani di Roma si dice d’accordo con le ipotesi di vaccinare anche in altre regioni italiane in vacanza di finendo su che volevi premi che fa le regioni non la pensa così il governatore della Lombardia Attilio Fontana secondo il quale per fare il vaccino si dovrà tornare a casa di essere convocato per domani un incontro urgente degli ambasciatori nato per fare il punto sul caso dell’aereo Ryanair dirottato Invialo Russia mentre lui chiede il immediata Liberazione del giornalista Raman Prata servizio arrestato insieme alla sua compagna russa dopo che il volo è stato fatto atterrare a Minsk di una bomba a bordo si definisce scioccata per le cose accidentali contro la Bielorussia ricordando come paesi siano stati in passato colpevoli di rapimenti atterraggi forzati arresti illegali si dice pronta a ricevere gli esperti per dimostrare trasparenza e correttezza del proprio operato e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa