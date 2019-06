Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio tensione nel governo sulla manovra e sulle tasse alla vigilia della stretta con l’Unione Europea flat Tax da almeno 15 miliardi che so passati già trovati non è un capriccio della Lega a Bruxelles si mettono l’anima in pace non esagerino con infrazione tanto la faccio comunque Bada parole di Salvini Di Maio scettico manovra d’estate sì ma dico Dove trovo i soldi nessuno ancora visto le coperture rincara la viceministra Castelli Giorgetti intanto frena sui minibotte c’è ancora chi crede a Borghi ma mi sembrano verosimili Se si potessero fare gli farebbero tutti ha detto intanto si va verso un vertice tra Conte il presidente del consiglio di ministro dell’economia Giovanni Tria per chi èchi ha parlato il leader pentastellato Luigi Di Maio chi destabilizza il MoVimento 5 Stelle destabilizza anche la capacità di orientare le scelte di governo le sue parole sono state pensate da Alessandro Di Battista e Salvini che destabilizza con Luigi Pieri remote ha detto intanto Paola Nugnes e passa al gruppo misto nel movimento comanda uno solo ha detto Di Maio chiede dimissioni dal Senato botta e risposta con la CGIL Landini a un sindacalista anti lavoratori scrive il blog pentastellato Il movimento tradisce l’amore non mantiene le promesse è stata replica del sindacato in Turchia il candidato dell’opposizione ex imamoglu ha vinto con il 55% dei voti nella ripetizione delle elezioni per sindaco di Istanbul dopo l’annullamento della sua vittoria alle amministrative dello scorso 31 marzo Bin Ali il candidato del partito del presidente erdogansconfitta oggi ha vinto la democrazia non ho vinto e 16 milioni di abitanti di Istanbul esulta imamoglu nel suo primo discorso dopo la vittoria lui in serata anche le congratulazioni di allarme caldo in Europa è iniziata una settimana rovente con punte di 40 gradi nelle città con le ferie mancano sempre più medici 2000 nei Pronto Soccorso ed il servizio 118 è al collasso denuncia in alcuni casi si sono dovute sospendere le ferie per garantire l’assistenza Insomma emergenza estate da l’ondata di calore sarà tra le più intense degli ultimi 10 anni compiuti tra martedì e giovedì in particolare alla centro-nord è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa