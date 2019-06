Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio politica un’apertura con una lieve scossa di terremoto che ieri sera è stata avvertita nei pressi di colonna a est di Roma Tre 6 gradi della scala Richter sospesa per verifica e poi ripresa la metro C il Sisma è stato avvertito anche alcune zone della capitale fin sul litorale romano la zona dei Colli Albani di pericolosità sismica medio-alta al via tra oggi e domani gli orari della nuova maturità per 520 mila studenti addio alla tesina che Fino allo scorso anno consentiva ai maturandi di partire da un argomento scelto da loro debuttano invece le tre buste con i temi su cui affrontare il colloquio con la commissione che assegnerà in questo ultimo test un Massimo20 punti in politica tensione nel governo sulla manovra estiva e sulle tasse alla vigilia della stretta con l’Unione Europea il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla flat Tax almeno 15 miliardi il suo valore non è un capriccio della Lega a Bruxelles si mettono l’anima in pace non esagerino con l’infrazione tanto la faremo come ha detto Salvini Di Maio scettico la manovra Sì ma dica Dove trovo i soldi e intanto nel Movimento 5 Stelle botta e risposta tra Luigi Di Maio e di Battista da chi destabilizza il movimento destabilizza anche il governo ha detto Di Maio e Salvini che destabilizza e con Luigi chiariremo assicurati Battista intanto la deputata non basta al gruppo misto in Parlamento dopo le polemiche con il Movimento che adesso le chiede le dimissioni del Senato Europei di Calcio appesa al risultato di Francia Romania in programmastasera la sorte degli azzurrini nella competizione che potrebbero passare in semifinale come miglior secondi classificati soltanto in caso di Vittoria dei romeni o di un successo dei Francesi almeno tre reti di scarto a Losanna si sceglie oggi pomeriggio invece la sede delle Olimpiadi Invernali 2026 e testa a testa tra milano-cortina è colma è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa