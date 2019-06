Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio maturità 2019 oggi e domani iniziano gli orali della nuova maturità per mezzo milione di studenti la tesina che fino all’anno scorso consentire maturandi di partire da un argomento scelto da loro debuttano invece le tre buste con i temi su cui affrontare il colloquio con la commissione che assegna questo modo un massimo di 20 punti terremoto nei pressi di Roma tanta paura Ma nessun danno rilevante ieri sera sisma di magnitudo 36 vicino a colonna a est di Roma sospesa per verifica e poi ripresa la circolazione sulla metro C il Sisma è stato avvertito anche nella capitalesul litorale romano la zona dei Colli Albani di pericolosità sismica medio-alta è stato arrestato il padre della bimba di 8 mesi morta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno La piccola era arrivata all’ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni l’uomo era indagato per omicidio insieme alla moglie l’arresto è scattato Per pericolo di fuga oggi pome video l’autopsia sul corpo della bambina sport calcio europei under 21 è appesa il risultato di questa sera tra Francia e Romania la sorte dell’Italia nella competizione gli azzurrini passerebbero in semifinale come miglior secondi solo in caso di Vittoria dei romeni o di un successo dei Francesi con almeno tre reti di scarto Losanna Sicilia invece oggi pomeriggio la sede delle Olimpiadi Invernali 2026 e testa a testa tra Milano Cortina Stoccolmaè tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa