Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta fresca vitamina te le prove scritte dell’esame di maturità si comincerà tra lunedì e martedì con gli esami orali addio alla tesina che Fino allo scorso anno consentire ai maturandi di partire da un’ora argomento scelto è che abbracciava diversa di tributano invece le altre buste altre novità di questo esame dopo la doppia prova scritta le date di inizio e fine degli orari non sono uguali per tutti sono state Infatti stabilite dalle commissioni scuola per scuola tanta paura anche a Roma è gente in strada per la scossa di terremoto magnitudo 3.6 registrata a 3 km dal Comune di Colonia comune di Capranica abitanti nei castelli romani ad una ventina di chilometri dalla capitale di terremoto è stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 9 km di profondità San Cesareo Gallicano nel LazioMontecompatri gli altri comuni vicini il Ministero per i Beni Culturali attivato l’unità di crisi per verificare eventuali danni al patrimonio culturale avvio di seduta per Piazza Affari l’indice MIB ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,35% a 21314 punti i 12 giovani calciatori rimasti bloccati per più di due settimane in una grotta in Thailandia siam E allora allenatore hanno tenuto una conferenza stampa in occasione del primo anniversario dalla loro disavventura in una delle loro rare apparizioni pubbliche hanno anche partecipato a una cerimonia buddista parlando con i giornalisti Alcuni di loro hanno raccontato di sognare ancora di diventare calciatori professionisti altri hanno confessato di voler seguire le orme del marito che li hanno tirati fuori dalla grotta è stata una lunga notte di festeggiamenti a Istanbul per l’elezione bis di akram imamoglusindaco dopo l’annullamento della sua vittoria alle scorse amministrative Caroselli di auto esiti in spontanee tra fumogeni da stadio canti e balli sono proseguiti per ore in Molte zone di megalopoli sul Bosforo di particolare nelle roccaforti dell’opposizione di Besiktas e cani Collie Dov’è il neo sindaco dell’opposizione ha vinto con percentuali sopra l’ho già perfetto ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

