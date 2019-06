Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura Torniamo a parlare di immigrazione la Corte di Strasburgo ha reso Noto di aver ricevuto una richiesta di misure provvisorie da parte della Sea Watch 3 per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco dei migranti a bordo della La corte ha rivolto una serie di domande Si all’attivo oltre che al governo italiano questi ultimi dovranno rispondere entro oggi pomeriggio la corsa in base ai suoi regolamenti può chiedere all’Italia di fare quelle che vengono definite misure urgenti e che servono ad impedire serie ed irrimediabili violazioni dei diritti umani su flat Tax e salario minimo litiga la maggioranza evidenziando le distanze tra lega e 5stelle il vice ministro leghista all’economia Garavaglia dipende la tassa piatta sostenuta dal Carroccio sostenendo che le coperture per i 15necessari annunciati da Salvini Ci sono le abbiamo individuate e lo stesso tempo attacca chiedendo a sua volta quale sarebbe la copertura della misura di bandiera dei 5 Stelle in materia di retribuzione che in una certa forma è dannosa per le imprese ed è stata bocciata da tutto il mondo economico questa è la sua opinione l’economista della Lega Borghi commenta che la bocciatura dei mini botte da parte del collega di Giorgetti Era solo una battuta scherzosa il Financial Times sostiene che l’Unione Europea mettere in pausa le sanzioni all’Italia sul debito per timore di tensioni politiche conto alla rovescia Losanna in Svizzera per l’assegnazione dei giochi olimpici invernali del 2026 da parte del Comitato Olimpico internazionale in Lizza c’è la candidatura italiana di Milano Cortina con posta Quella svedese di Stoccolma are i primi ad esporre la propria candidatura tecnici sono gli svedesi guidati dalla principessa Vittoria dal primo ministro laufennpresentazione italiana un centinaio e componenti della delegazione Giunti allo Swiss Tech convention Center in questi minuti e arrivo del Conte prenderà la parola alla presentazione nel pomeriggio alle 18 l’annuncio della candidatura vincente andiamo in chiusura parliamo del concorso DSGA uno su tre non si è presentato in sede concorsuale si sollevano critiche alle modalità della preselettiva sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico dell’incredibile e poi bisogna andare a criticare e questo modo di fare questo piacere Prima che mi hanno Mary perché merito di far conoscere gli orari non ti capisco non abbia dirittoComunque oggi del concorso Ecco perché ha deciso di impugnare graduatoria nella precedente che servono e hanno diritto anche di domenica non coerente la norma del bando che c’è il numero fino a tre volte superiore ai posti messi a concorso nel corso della stessa ditta e non fino a 4 volte che visto che il giorno stesso dicendo che la prova precedenti faceva fare solo per non parlare di tutti quei DSGA facente funzione che dopo anni di servizi generali e amministrativi. non sono addirittura per misurare è tutto dalla redazione Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa