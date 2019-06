Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale km Nati dalla redazione per l’informazione del mondo in studio Roberta Frascarelli la Corte di Strasburgo ha reso Noto di aver ricevuto una richiesta di misure provvisorie da parte della Sea Watch 3 per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco dei migranti La corte ha rivolto una serie di domande sia la Sea Watch 3 che al governo italiano quest’ultimi dovranno rispondere entro oggi pomeriggio la torta in base ai suoi regolamenti Puoi chiedere alla di adottare quello che vengono definite le misure urgenti e che servono impedire serie irrimediabili violazioni dei diritti umani non mi dimetto non ho fatto niente di male lo ha detto il Andrej babis Cominciando la manifestazione oceanica di ieri a Praga in cui oltre a 250000 persone ne hanno chiesto le dimissioni in una intervista al quotidianoNoli dove ha detto che non intende mollare Aggiungendo che la Repubblica Ceca non è mai stata meglio di oggi tensioni alla chiesa di Santa Maria Assunta in cielo di Montecompatri sono state riscontrate dall’Associazione nazionale degli ingegneri attivata dell’agenzia regionale di protezione civile in seguito la scossa di terremoto di ieri dichiarata inagibile la casa parrocchiale adiacente al duomo a colonne Vigili del Fuoco sono ancora operando le verifiche di agibilità di alcune abitazioni intanto verifica sono state effettuate Anche in alcuni edifici di Roma e nelle aree archeologiche dai controlli al Colosseo nell’area archeologica non sono stati riscontrati danni operazione dei Carabinieri per l’esecuzione di un provvedimento di Fermo emesso dalla dda di Catanzaro nei confronti di 24 persone contestati sono quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso dal ingente quantitativo e dall’aver in doccia minorenni a commettere il reato di detenzionefinale di armi da fuoco punti ed altro ha l’operazione condotta nelle provincia di Catanzaro Reggio Calabria Milano partecipano oltre duecento militari della compagnia di Soverato e del comando provinciale di Catanzaro con il coordinamento della dda diretta dal Procuratore Nicola Gratteri in corso anche il sequestro di beni per un valore di oltre mezzo milione di euro Arrivederci professore il film che ha ricordato in sala Johnny Depp è in testa al Box Office italiano Secondo i dati cinetel in un weekend di bassa affluenza con €2871000 totali Arrivederci professor è la commedia di One Robert è incazzato €515484 in quattro giorni e alla media per copie più alta perde il primato, al secondo posto il film di animazione Pets 2 vita da animali con 478576 mila euro stabile al terzo posto alla fine cosa c’è60.000 €377000 è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa